Понедельник на российском рынке акций откроется ростом - Dukascopy Bank SA

"В понедельник на азиатских биржах наблюдается разнонаправленное движение индексов. Такая неопределённая динамика фондовых индикаторов вызвана низкой активностью участников торгов, которые воздерживаются от крупных сделок в связи с выходными в США. В то же время с конца прошлой недели произошел резкий рост цен на нефть марки Brent, стоимость которой поднялась сразу на 1,9% - до $71,3 на фоне сообщений о готовности членов ОПЕК сократить добычу сырья в 2019 году для предотвращения переизбытка предложения нефти. Мы полагаем, что ситуация на нефтяном рынке активизирует покупки на российском рынке акций, и новая торговая неделя здесь начнется с роста основных индексов. Впрочем, повышение стоимости нефти окажет лишь краткосрочную поддержку и рынку, и рублю, и в дальнейшем индекс МосБиржи может вновь опуститься до отметки 2400 пунктов"., - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.