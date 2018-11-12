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Главная / Мнения аналитиков / На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2380-2450 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк
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12 ноября 2018 года 09:22
На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2380-2450 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций во второй половине прошлой недели оказался под давлением, и индекс МосБиржи в пятницу опускался ниже отметки 2400 пунктов. В первой половине прошлой недели мы отмечали возможную локальную перекупленность российского рынка и считаем, что за последние пару торговых сессий она нивелирована. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (ожидаем позитивных корпоративных отчетов за третий квартал от оставшихся экспортеров). На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2380-2450 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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12 ноября 2018 года 12:22
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
После нескольких недель консолидации на прошлой неделе российский рубль оказался под заметным давлением, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. С середины октября пара доллар/рубль большую часть времени консолидировалась в узком диапазоне 65-66 руб/долл., однако на прошлой неделе... читать дальше
.12 ноября 2018 года 12:02
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:41
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся к 2420 пунктам по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после снижения, лидерами роста выступают бумаги "Аэрофлота" на новостях от банка JPMorgan. читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:40
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Санкционная история пока остается в подвешенном состоянии. Расширение санкционного списка в прошлый четверг (включение в него еще 3 физлиц и 9 организаций РФ) не должно оказывать большое негативное влияние на российские активы (санкционная премия итак уже заложена в текущих уровнях по рублю, а... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"Российская валюта чувствует себя хуже аналогов на фоне возросших санкционных рисков. Российские CDS, отражающие страновую риск-премию, вернулись к отметкам 157, максимальным с конца сентября. Российский рынок вспомнил о санкционных рисках и чутко реагирует на любые сигналы о возможных изменениях.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:17
Волнение и страхи введения нового пакета санкций могут сыграть на опережение, доведя курс доллара США до 69-70 рублей уже на этой неделе - TeleTrade
Пятничные распродажи на российском рынке акций и рост валютных курсов вновь напомнили игрокам о существующих угрозах. Да и нефть не ко времени решила продолжить свой курс на понижение, достигнув отметки 69,13$ за баррель, полагает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. Пробитие уровня... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:06
До конца месяца, скорее всего, станем свидетелями сильной волатильности практически на всех рынках, включая и валютный - "Оргбанк"
"Как многими экспертами и предполагалось, в ноябре события на российском валютном рынке стали раскручиваться по неблагоприятному для рубля сценарию. Главным виновником нынешнего резкого ослабления российской валюты стал нефтяной рынок, где котировки с нисходящего тренда перешли в стадию обвального... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:56
Умеренное повышение цен на нефть до конца года способно вернуть курс рубля на более крепкие уровни - РФПИ
"Продолжившаяся коррекция на рынке нефти, где котировки Brent пробили уровень US$70/брл, вызвала капитуляцию игроков с рублевыми позициями. В итоге, курс российской валюты к концу пятницы опускался до 68.20/USD, или на 1.7% в относительном выражении к предыдущему закрытию. Фактор нефти выходит на... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:43
Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырех недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт напомнил, что в начале прошлой недели мы... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:33
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $7,07 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:30
Москва. 12 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновлению роста цен на нефть. читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:19
JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 142 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:06
Лёгкий отскок в нефти пока не кажется устойчивым, а низкая активность на рынках в связи с Днём Ветеранов в США будет сдерживать резкие движения. Встреча лидеров десятков государств в Париже по случаю 100-летия окончания I мировой войны прошла так, как должны проходить праздники - без побочных... читать дальше
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