На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2380-2450 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций во второй половине прошлой недели оказался под давлением, и индекс МосБиржи в пятницу опускался ниже отметки 2400 пунктов. В первой половине прошлой недели мы отмечали возможную локальную перекупленность российского рынка и считаем, что за последние пару торговых сессий она нивелирована. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (ожидаем позитивных корпоративных отчетов за третий квартал от оставшихся экспортеров). На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2380-2450 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.