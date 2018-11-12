В понедельник утром в начале торгов возможен некоторый "отскок" по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможен некоторый "отскок" по индексу РТС. Цены на нефть Brent стабилизировались выше $71 за баррель, обстановка на мировых фондовых площадках также позволяет говорить о снижении давления продаж. К умеренно благоприятным событиям можно отнести перенос срока вступления санкций США в отношении акций РусАла, EN+ и группы ГАЗ с 12.12.18 на 07.01.19. В течение дня не исключено сокращение активности нерезидентов - торги в США пройдут в "усеченном" режиме по случаю Дня ветеранов. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль после резкого движения в пятницу и выхода к уровню 68", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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