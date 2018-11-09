Рынок акций РФ на неделе забуксовал в росте из-за упавшей нефти на фоне нейтральной реакции на санкции США против Ирана в связи с введенными исключениями для ряда стран, в то время как продолжила расти нефтедобыча в США, России и Саудовской Аравии, а спрос на сырье начал сокращаться. Некоторую поддержку российским акциям оказало возобновление притока средств нерезидентов: чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 1 по 7 ноября составил $60 млн против оттока $90 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, получили приток средств в размере $10 млн по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 6 по 9 ноября вырос на 1,1% - до 2403,47 пункта, индекс РТС потерял 1,2% и составил 1121,38 пункта на фоне роста доллара за неделю на 1,36 рубля. Нефть Brent упала на 3,3% или $2,4 (январский фьючерс).

Торговая неделя на рынке акций РФ началась во вторник, индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням 3-недельной давности, отыгрывая позитив внешних площадок в начале недели и проигнорировав упавшую нефть. Индекс МосБиржи превысил 2410 пунктов, РТС - 1150 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "РусАла" (+5,3%) и "Роснефти" (+5%) на корпоративных новостях. "РусАл" принял решение о смене юрисдикции - отказаться от регистрации на острове Джерси и перерегистрироваться в качестве международной компании в России. "Роснефть" опубликовала сильный отчет за 9 месяцев по МСФО: чистая прибыль компании выросла в 3,4 раза (до 451 млрд руб.), превысив прогнозы аналитиков.

Нефть Brent в начале недели превышала $74 за баррель, но затем развернулась вниз и во вторник просела ниже $72 за баррель после решения США сделать исключения для девяти государств, позволяющие им продолжить импорт нефти из Ирана на полгода в условиях санкций (преференции получили Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Турция, Тайвань и Ирак).

В среду на рынке акций наметилась коррекция вниз после сообщения Госдепартамента США о планах обсуждения с Конгрессом введения новых санкций против РФ из-за "дела Скрипалей". Однако негативная реакция рынка оказалась недолгой, индексы развернулись вверх вслед за мировыми площадками после прошедших в США парламентских выборов (в Сенате большинство мест сохранилось за республиканцами, а демократы получили контроль в Палате представителей). Индекс МосБиржи обновил максимум за месяц, превысив 2445 пунктов, при этом лидировали в росте акции ВТБ (+5,6%) на ожиданиях выхода в четверг сильного квартального отчета, а бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,4%) обновили свои максимумы. Акции "Новороссийского морского торгового порта" (+3,3%) выросли на новостях о планах компании выплатить дивиденды за 9 месяцев.

Нефть в среду поднималась в район $73,5 за баррель Brent на фоне ослабления доллара после выборов в США, однако вечером статистика Минэнерго США о росте запасов и добычи в стране отбросила котировки ниже $72 за баррель.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел по индексам вслед за нефтью (Brent опустилась ниже $71 за баррель), при этом динамика ликвидных бумаг оказалась разнополярной в ожидании итогов заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи утром превышал 2450 пунктов (максимум за месяц), но к вечеру опустился ниже 2440 пунктов; лидировали в откате бумаги "Аэрофлота" (-2,1%), выросли бумаги "Мобильных телесистем" (+1%), Сбербанка (+0,5%). Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,5%, до 686 млрд рублей.

Европейская комиссия (ЕК) снизила прогноз ВВП еврозоны на 2019 год с 2% до 1,9%, подтвердила оценку 2,1% на 2018 год. Для России ЕК прогнозирует увеличение ВВП на 1,7% в 2018 году после повышения на 1,5% годом ранее, а затем небольшое замедление до 1,6% в 2019 году. Прогнозы по России совпали с предыдущими оценками, данными в мае.

В пятницу снижение рынка акций продолжилось вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи откатился к 2400 пунктам, РТС упал к 1130 пунктам, нивелировав недельный прирост. Федрезерв ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной, сообщив, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий. Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

Нефть Brent локально падала ниже $70 за баррель на фоне сохраняющихся опасений по поводу избытка предложения топлива после решения США сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 11 ноября будет обсуждать возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году.

Подешевели акции Сбербанка (-3,5%) на фоне расширения Минфином США санкционных списков по Украине и Крыму, в которые попал курортный комплекс Сбербанка в Крыму - Mriya Resort & SPA (по заявлению Минфина США, комплекс Mriya Resort является площадкой для ежегодного Ялтинского экономического форума, "основной российской платформы демонстрации инвестиционных возможностей Крыма").

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (+16%), "Новороссийского морского торгового порта" (+7%), GDR En+ Group (+6%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Обувь России" (-9%), "Аэрофлота" (-6%), "Объединенной вагонной компании" (-4%).

Динамику рынка акций на следующей неделе будет задавать нефть Brent, которая после пробитии поддержки $70 за баррель может продолжить снижение в район $67-69 за баррель (в случае отскока сопротивлениями станут уровни $72 и $73 за баррель), а также новости по антироссийским санкциям США. Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2350-2450 пунктов, для индекса РТС - 1100-1160 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".