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09 ноября 2018 года 19:45

Рынок акций РФ упал вслед за миром во главе со Сбербанком, индекс МосБиржи удержал 2400п за счет ослабления рубля

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ в пятницу упал вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, лидерами отката выступили бумаги Сбербанка на санкционных новостях; индекс МосБиржи сумел удержать рубеж 2400 пунктов за счет ослабления рубля, подогревшего бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2403,47 пункта (-1,4%, минимум дня - 2385,44 пункта), индекс РТС - 1121,38 пункта (-2,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 67,56 рубля (+0,66 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,1%, а РТС упал на 1,2% на фоне роста доллара на 1,36 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции Сбербанка (-3,5% и -2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,4%), "Мосбиржи" (-3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,7%, до 153,19 руб.), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%).

Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, в которые попал курортный комплекс Сбербанка в Крыму - Mriya Resort & SPA. По заявлению Минфина США, комплекс Mriya Resort является площадкой для ежегодного Ялтинского экономического форума, "основной российской платформы демонстрации инвестиционных возможностей Крыма".

Подросли в пятницу на фоне ослабления рубля акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +1,7% "префы") и выросли на рекордных объемах бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%, объем сделок превысил 17,942 млрд рублей).

В пятницу снизилась фондовая Азия (Япония просела на 1%, Китай потерял 1,4%) на фоне известий о намерении властей КНР ввести квоты на кредитование фининститутами частных компаний. Китай намерен добиться увеличения доли кредитования частных компаний крупными банками, как минимум, до одной трети всех новых корпоративных кредитов, заявил глава Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Го Шуцин в интервью Financial News. Цель для небольших и средних по размеру банков поставлена на уровне двух третей объема нового кредитования.

Следом минусуют Европа (FTSE, CAC 40 теряют по 0,4%, DAX подрос на 0,2%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,9%).

Нефть Brent падала в пятницу в район $69,1 за баррель, однако к вечеру смогла отыграть рубеж $70 за баррель, хотя неделя завершается падением пятый раз подряд. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,26 за баррель (-0,6% и -2% в четверг), декабрьская цена WTI - $60,33 за баррель (-0,6% и -1,6% накануне).

С начала недели Brent подешевела более чем на 3%, WTI - на 4%.

Снижение цен вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, сообщают СМИ.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, наиболее тревожным внешним сигналом в пятницу стал откат нефти Brent ниже важного психологического и технического уровня $70 за баррель, который дает сигнал на возможное закрепление в более низком ценовом диапазоне $65-70 за баррель.

В итоге недельная волна повышения на российском рынке акций сменилась довольно резким разворотом вниз. Развивавшееся с конца ноября повышение индексов МосБиржи и РТС выглядело нелогичным с учетом имевшихся рисков, теперь же в этом плане "все становится на свои места". После просадки ниже "круглого" значения 2400 пунктов индекс МосБиржи нащупал временную поддержку в районе 2385-2390 пунктов.

Локомотивом отката выступили акции нефтяных копаний, у которых после публикации квартальных отчетов больше нет объективных среднесрочных стимулов для повышения. Среднесрочная атака на нефтяные цены со стороны США все же оказалась успешной. Несколько крупнейших нефтедобывающих государств мира, в том числе и сами Соединенные штаты, существенно нарастили объемы суточной добычи "черного золота" с целью замещения иранской нефти, которая должна была уйти с мирового рынка после возобновления американского нефтяного эмбарго. Однако в результате компромиссного характера американских санкций против исламской республики рынок получил среднесрочное увеличение объемов предложения углеводородного сырья, что не идет не пользу котировкам. Помимо указанного американского маневра, в СМИ появились пока умозрительные предположения по поводу возможного будущего распада ОПЕК. В настоящее время для подобного сценария не имеется никаких объективных предпосылок, однако в недрах Конгресса США зреет законодательная инициатива относительно возможности экстерриториального антимонопольного преследования международного нефтяного картеля.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, новую волну бегства из рисковых активов вызвала статистика из Китая: данные по продажам автомобилей за октябрь (-13,2%), которые снижаются пятый месяц подряд, и замедление роста цен производителей (+3,3% после +3,6% ранее). Инвесторы опасаются, что вторая по размеру экономика мира уже показывает явные признаки замедления, и потому не выдержит торгового противодействия с США без серьезной поддержки со стороны китайских властей.

Нефть протестировала психологически важную отметку $70 за баррель Brent, и создается впечатление, что участники рынка проверяют на прочность нервы стран-участников ОПЕК+ в преддверии встречи мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби, где будет обсуждаться возможность сокращения добычи в 2019 году.

Помимо нефти, пессимизма инвесторам добавили итоги очередного заседания ФРС США - риторика регулятора оказалась более чем уверенной в необходимости дальнейших повышений ставки, поскольку сомнений в устойчивости рынка труда и экономического роста ни у кого из членов ФРС не возникает. Это вызвало укрепление курса доллара по отношению к валютам развивающихся стран, в том числе и к рублю.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, помимо упавшей нефти, общий негативный фон в конце недели создали риски новых американских ограничений. Подоспела и новость о шпионском скандале в Австрии, с которой у РФ одни из лучших отношений в Европе. На общем негативном фоне весьма неплохо смотрелись бумаги металлургов, которые выигрывают от слабости рубля.

Снижение темпов роста цен производителей Китая вместе с падением продаж автомобилей на 13% в октябре говорит о росте рисков замедления крупнейшей экономики. В Европе предстоит пережить свои проблемы, связанные с бюджетными планами Италии, которой настойчиво рекомендуют пересмотреть параметры расходной части на будущий год. Промышленное производство во Франции упало в сентябре на 1,8% при ожиданиях падения на 0,3%. В Великобритании промышленное производство осталось в сентябре на уровне августа, хотя ожидался рост на 0,4%. В целом можно говорить, что на рынках наблюдается бегство в защитные инструменты.

Для нефти Brent вхождение в "медвежий" рынок состоится после закрепления ниже отметки $69 за баррель. С начала года добыча в США, Саудовской Аравии и РФ увеличилась более чем на 3 млн б/с, поставки из Ирана сократились на 1,5-1,7 млн б/с в связи с санкциями США, а запасы нефти в США растут уже семь недель подряд. В Китае четвертый месяц подряд падают продажи автомобилей, что намекает на замедление роста спроса на топливо. Впрочем, проблемы со спросом наблюдаются и в других развивающихся странах в связи с ослаблением их валют. Страх на нефтяном рынке также вызвало сообщение о том, что Саудовская Аравия затеяла экспертную оценку последствий распада ОПЕК. Впрочем, в Эр-Рияде намерены изучить данный вопрос в связи с возможным сильным падением спроса на нефть в отдаленном будущем, отмечает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-7,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,5%), ОА/К (-3,9%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-3,8%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,6%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,419 млрд рублей (из них 19,067 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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