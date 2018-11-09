Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне возросших санкционных рисков

Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились на фоне возросших санкционных рисков, а также падения интереса инвесторов к рисковым активам после ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) отсутствовала какая-либо ярко выраженная тенденция, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Торги в секторе российских еврооблигаций в начале недели проходили относительно спокойно. Колебания котировок были незначительными, а активность торгов - невысокой. Некоторое давление продавцов рынок ощущал из-за новой волны роста доходностей US Treasuries, прокатившейся после публикации в конце предыдущей недели довольно сильных данных по американскому рынку труда за октябрь. На этом фоне процентные ставки десятилетних бумаг Казначейства США в очередной раз достигли отметки 3,2% годовых, что в целом является негативным фактором для долговых бумаг emerging markets. Но инвесторы не демонстрировали активных действий в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

Формирование разделенного Конгресса с доминированием республиканцев в верхней палате и демократов в нижней палате может привести к замедлению реформ, проводимых президентом США Дональдом Трампом. На итоги выборов американские гособлигации отреагировали ростом котировок. Снижение доходности десятилетних US Treasuries и ослабление доллара было позитивным фактором для облигаций развивающихся стран. В то же время победа демократов в Палате представителей может привести к усилению санкционного давления на российские активы, поэтому активность покупателей отечественных евробондов осталась низкой.

Сформироваться тенденции к ценовому росту российских евробондов не давали также заявления Госдепа США о том, что Россия не выполнила требования закона о контроле над химоружием. Это открывает возможности для введения новых санкций в ответ на инцидент в Солсбери. Госдеп начал консультации с Конгрессом, срок которых не определен. Результатом может быть как введение новых санкций, так и отказ от их применения. Кроме того итоги выборов в Конгресс США, где большинство в нижней палате получили демократы, усилили опасения инвесторов относительно принятия ограничений в отношении российского госдолга.

Наиболее заметное снижение котировок отечественных евробондов произошло 8 ноября, когда "длинные" выпуски потеряли в цене от 50 до 100 базисных пунктов, а рост доходностей достигал 7-8 базисных пунктов. Хотя само снижение шло на довольно скромных объемах, что говорило об отсутствии агрессивных продаж. Кроме того, в четверг произошло некоторое ухудшение конъюнктуры практически всех emerging markets, в то время как ранее долговые рынки стран с развивающейся экономикой демонстрировали преимущественно ценовой рост.

В последний день недели дополнительным негативным фактором для всех рисковых активов выступили итоги ноябрьского заседания Федрезерва США, на котором американский ЦБ сохранил неизменной процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 2-2,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов. При этом текст коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания практически не изменился по сравнению с заявлениями, сделанными в сентябре. FOMC сообщил, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий. Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ФРС по-прежнему намерена поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,81% и составила 108,53% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 11 базисных пунктов и 9 ноября составил 171 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене на 1,62% (их доходность выросла на 12 пунктов - до 5,63% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,45% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 пунктов и составил 238 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2,2%, до 90,32% от номинала (их доходность выросла на 16 пунктов и составила 5,96% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене почти 1%, подешевев до 93,77% от номинала (его доходность выросла на 15 пунктов и составила 5,16% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,97%, с погашением в 2023 году - на 0,65% (спред к US Treasuries расширился на 7 пунктов и составил 143 базисных пункта), с погашением в 2020 году - на 0,2%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, стабильность конъюнктуры мировых рынков будет продиктована как нейтральными (в рамках ожиданий) итогами ноябрьского заседания Федрезерва США, так и надеждами на скорую стабилизацию торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, поддержку рынку валютных гособлигаций и всем российским активам будут оказывать ожидания новой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Вместе с тем сдерживать активность покупателей будут возросшие санкционные риски.