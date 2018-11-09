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09 ноября 2018 года 18:23
Без нефтяной поддержки рубль становится очень уязвим перед санкционной риторикой - БКС
Говорить о разнонаправленном воздействии рыночных факторов на динамику рубля сейчас не приходится - большинство наиболее существенных факторов влияния складываются не в пользу российской валюты, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Итоги заседания ФРС в очередной раз не стали для рынков сюрпризом - ставка осталась без изменений на уровне 2-2,25%. Также монетарные власти США сохранили неизменным и свои экономические прогнозы (потребительские расходы продолжают свой рост, рынок труда остается на высоте, инфляционные процессы активизируются в рамках прогнозной траектории), дав рынкам четкий сигнал о том, что цикл ужесточения ДКП продолжится. Эксперт полагает, что на декабрьском заседании ФРС с высокой вероятностью ставка будет повышена. Тем не менее, хотя рынки и были готовы к данным итогам заседания, подтверждение курса постепенного ужесточения монетарной политики США оказывает соответствующее давление на динамику большинства ЕМ, инвесторы снова склоняются к отказу от риска в пользу американских "save heaven" в виде UST. Определенное выше давление на сектор ЕМ является лишь одним из нескольких негативных факторов для рубля. Спад нефтяных котировок планомерно выбивает "почву из-под ног" рублёвого актива. Так, в пятницу нефть снижается до апрельских минимумов ниже 70$/барр. - наблюдаемый и ранее спад усиливается спекуляциями на тему ликвидации ОПЕК. На взгляд Антона Покатовича, снижение Brent пока что не носит критически негативный характер для рубля, однако, с учетом нового витка ужесточения западной санкционной риторики в отношении РФ, курсу российской валюты остается только вернуться в девальвационный канал. "Сейчас усиление западного давления на РФ происходит в форме введения дополнительных американских санкций к нескольким российским физическим лицам и компаниям по "украинскому вопросу", что в экономической плоскости носит нейтральный характер, - указывает аналитик "БКС Премьер". - Однако психологический аспект в виде настроений инвесторов в данном случае получает явный сигнал - уровень жёсткости санкционного давления в отношении РФ остаётся неопределенным и, следовательно, инвесторы не должны выпускать из внимания данный риск в отношении России. Более того, опасения инвесторов усиливаются новостями из Австрии. По предварительным данным, австрийскими властями раскрыт российский шпион - глава австрийского МИД на этом фоне отменил свой визит в РФ. Особенно примечательными данные события выглядят на фоне активизации просьб Лондона к ЕС о введении санкций против сотрудников российской разведки, которые могут быть причастны к отравлению в Солсбери. В итоге мы наблюдаем весьма пессимистичную картину - наиболее опасный для РФ второй блок "химических" санкций еще не введен (заметим также, что формат этих санкций так до конца и не определен), а рублевый актив уже сейчас в значительной мере дестабилизирован". По мнению аналитика, фактором дестабилизации валютного курса также служит и снижение стабильности долгового рынка РФ. На этой неделе Минфин провел весьма неудачные аукционы по размещению ОФЗ, не сумев найти спрос ни на 5-летние ни на 10-летние бумаги. "Полагаем, что одним из наиболее негативных факторов данных размещений была премия к рынку, предложенная министерством, - подчеркивает Антон Покатович. - Минфин в своих заявлениях определял свою позицию как нейтральную по отношению к влиянию на долговой рынок, однако предложенные премии на последних аукционах идут в разрез с данной позицией. Не менее странными выглядят вчерашние заявлениям представителей министерства о планах увеличения еженедельных объемов размещения до 20-30 млрд руб. Сегодняшние вербальные интервенции носят сглаживающий характер - данные планы министров хочет реализовать при стабилизации отечественного рынка. Однако эффективность данных заявлений находится на пониженном уровне - коммуникация с участниками рынка уже подорвана. Следующая неделя может стать весьма сложной для рубля. Без фундаментальной поддержки со стороны нефтяного рынка любое даже незначительное усиление санкционной риторики будет отражаться ослаблением рубля. Ожидаем курс рубля на следующей неделе в диапазоне 66,4-68,2".
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09 ноября 2018 года 19:53
Рынок акций РФ на неделе забуксовал в росте из-за упавшей нефти на фоне нейтральной реакции на санкции США против Ирана в связи с введенными исключениями для ряда стран, в то время как продолжила расти нефтедобыча в США, России и Саудовской Аравии, а спрос на сырье начал сокращаться. Некоторую поддержку российским акциям оказало возобновление притока средств нерезидентов: чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 1 по 7 ноября составил $60 млн против оттока $90 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, получили приток средств в размере $10 млн по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе (данные EPFR Global). читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:45
Рынок акций РФ упал вслед за миром во главе со Сбербанком, индекс МосБиржи удержал 2400п за счет ослабления рубля
Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ в пятницу упал вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, лидерами отката выступили бумаги Сбербанка на санкционных новостях; индекс МосБиржи сумел удержать рубеж 2400 пунктов за счет ослабления рубля, подогревшего бумаги металлургов. читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:38
Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падения нефти и мировых рынков капитала
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро заметно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:35
Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились на фоне возросших санкционных рисков, а также падения интереса инвесторов к рисковым активам после ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:01
Уже после первых часов валютных торгов в пятницу доллар впервые за почти месяц "перешагнул" через отметку в 67 руб., а в течение оставшегося рабочего дня обновил максимум с 18 сентября, поднявшись выше 67,5 руб., комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"... читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:46
"Судя по недавнему росту цен на платину и палладий, можно подумать, что в секторе произошло улучшение фундаментальных факторов, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основными потребителями обоих металлов являются производители автомобильных катализаторов: платины... читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:15
Инвесторы ожидают цены на Brent в диапазоне $70-80 за баррель, но видят риски в росте добычи в США - БКС
Инвесторы ожидают в обозримом будущем цены на нефть марки Brent в пределах $70-80 за баррель, однако видят главным риском для своих прогнозов рост добычи в США, сообщается в отчете аналитиков инвестбанка "БКС Глобал Маркетс" по итогам встреч с инвесторами в нефтегазовом секторе. "Из опрошенных... читать дальше
.09 ноября 2018 года 16:44
"Непрекращающееся падение нефтяных цен приобретает лавинообразный характер, а любые коррекционные попытки натыкаются на активные продажи, двигающие котировки поступательно вниз. Сегодня Brent впервые с апреля пробила психологически важный уровень $70, теряя сейчас 2% около отметки $69,6. Надежды... читать дальше
.09 ноября 2018 года 16:18
"На старте сессии в паре USD/RUB наблюдались попытки скорректировать восходящий импульс предыдущих торгов, но затем пара возобновила поступательный рост, переписав двухмесячную вершину. Пара EUR/RUB в пятницу открылась вниз, но затем также перешла к активному повышению, обновив месячный максимум.... читать дальше
.09 ноября 2018 года 15:58
"На торгах в пятницу за доллар дают 67 рублей, евро торгуется на уровне 75 рублей 90 копеек. Девальвация российской валюты происходит более быстрыми темпами, чем мы ожидали. Напомним, ранее мы неоднократно высказывались за идею покупки американской валюты в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар.... читать дальше
.09 ноября 2018 года 15:40
Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу днем на фоне падения нефти и мировых рынков капитала
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.09 ноября 2018 года 15:20
Рубль усилил днем снижение против основных резервных валют и вышел из стабилизационного коридора 65-67 против доллара, в котором он держался с последней декады сентября. Объявление накануне вечером о новых "крымско-донбасских" санкциях США не создают фундаментального риска для российской валюты,... читать дальше
.09 ноября 2018 года 14:46
"Валюты развивающихся стран после заседания ФРС находятся под давлением, рубль – не исключение, более того, российской валюте добавляют негатива новые санкции и комментарии относительно планов Минфина по размещению ОФЗ на 20-30 млрд руб. в неделю. Экономический эффект новых санкций (против трех... читать дальше
.09 ноября 2018 года 13:56
"После завершения очередного заседания FOMC среди участников торгов усилились опасения того, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в США. Эти настроения отразились сразу на всех классах биржевых активов. Так, например, в первую половину торговой сессии пятницы дешевеют и... читать дальше
.09 ноября 2018 года 12:58
Основным фактором, дестабилизирующим рубль, остаются растущие санкционные угрозы - ИК "Велес Капитал"
К окончанию первой половины дня в пятницу доллар впервые за последний месяц "перешагнул" через отметку в 67 руб. Сочетание целого ряда негативных факторов по-прежнему оказывает давление на текущие позиции рубля, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий... читать дальше
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