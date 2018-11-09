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09 ноября 2018 года 15:40

Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу днем на фоне падения нефти и мировых рынков капитала

Москва. 9 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 67,3475 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 44,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов ("американец" поднялся до максимумов с 18 сентября). При этом евро стоил 76,4425 руб./EUR1, прибавив 46,75 копейки (европейская валюта достигла максимума с 12 октября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 45,5 корейки и составила 71,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10-12 ноября на 63,42 копейки, до 66,8497 руб./$1, и поднял курс евро на 13,65 копейки, до 75,8076 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", давление на курс нацвалюты в пятницу днем оказывают, с одной стороны, активизировавшиеся ожидания объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США, а с другой стороны - нестабильная ситуация на нефтяных площадках. Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,57% - до $69,54 за баррель (Brent обновила минимум с 10 апреля). Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 1,66% - до $59,66 за баррель (WTI опустилась до самого низкого уровня с 8 марта).

Падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году.

Кроме того, как сообщило в среду Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали более умеренное повышение - на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в стране по итогам недели увеличились на 1,85 млн баррелей при ожидавшемся экспертами снижении на 2,1 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились сильнее, чем ожидалось - на 3,46 млн баррелей (прогноз - 2,03 млн баррелей). Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 2,4 млн баррелей, максимальными темпами с марта. Добыча нефти в США за неделю выросла на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,6 млн б/с.

В свою очередь санкционную тематику активизировали в начале недели заявления Госдепа США о том, что Россия не выполнила требования закона о контроле над химоружием. Это открывает возможности для введения новых санкций в ответ на инцидент в Солсбери. Госдеп начал консультации с Конгрессом, срок которых не определен. Результатом может быть как введение новых санкций, так и отказ от их применения. Кроме того, итоги выборов в Конгресс США, где большинство в нижней палате получили демократы, усилили опасения инвесторов относительно принятия ограничений в отношении российского госдолга.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, к окончанию первой половины дня в пятницу доллар впервые за последний месяц "перешагнул" через отметку 67 руб./$1. Сочетание целого ряда негативных факторов по-прежнему оказывает давление на текущие позиции рубля. В частности, на внешних рынках доллар усилил свой рост после итогов заседания ФРС, оправдавших ожидания инвесторов на еще одно повышение процентной ставки до конца текущего года и сохранение курса ужесточения монетарной политики в 2019 году. В первой половине дня в пятницу "индекс доллара" к корзине основных валют продолжил движение в сторону 97 пунктов, выйдя в плюс за последнюю неделю и отыграв все потери, последовавшие за итогами выборов в Конгресс США. Котировки нефти, в свою очередь, продолжают снижение. Пока факторы, отражающие рост предложения сырья на рынке, оказывают гораздо большее влияние, чем вероятность сокращения добычи странами ОПЕК+ в следующем году. Поэтому большое значение будет иметь заседание мониторингового комитета ОПЕК+ 11 ноября, на котором будет обсуждаться возможное сокращение нефтедобычи в следующем году.

"Кроме того, фактором, дестабилизирующим рубль, остаются растущие санкционные угрозы. Расширение действующих санкций против ряда российских физических и юридических лиц в четверг вечером усилило давление на рубль, но при этом не сняло напряженности, так как вопрос с введением второго пакета августовских санкций остался открытым. Пока санкционная риторика лишь усиливается, и на этом фоне рубль будет игнорировать возможные позитивные факторы (например, разворот в котировках нефти, улучшение "аппетита" инвесторов на развивающихся рынках или продажа валютной выручки с приближением налогового периода). Не исключено, что с санкционным "обострением" уже в ближайшее время пара "доллар/рубль" продвинется в сторону 68 рублей. Если введение нового пакета санкций затянется, то у рубля появится возможность консолидироваться в диапазоне 66-67 рублей, хотя напряженность на рынке никуда не денется", - полагает Ю.Кравченко.

Эксперт "Международного финансового центра" (МФЦ) Владимир Рожанковский отмечает, что в пресс-релизе ФРС фигурировала не только заявленная изначально приверженность "нормализации" кредитно-денежной политики, но и на редкость прозрачное упоминание обязательности еще одного повышения ставки до конца 2018 года, то есть, шансы на повышение ставки на следующем, декабрьском, заседании можно считать практически стопроцентными. При этом рынки, наконец-то, начали осознавать, что ужесточение монетарной политики в США и все сопутствующие ему стандартные эффекты - такие как сжатие денежной ликвидности, падение спроса на кредиты и, в конечном итоге, замедление темпов роста экономики США - не фантазии, а реальность. Как следствие этого "прозрения" фондовые индексы по всему миру обрушились. Но еще больше в предвкушении тотального замедления пострадала нефть.

По мнению В.Рожанковского, снижение российского рубля на 2,2% с 7 ноября, с уровня 65,9 руб./$1 до нынешних 67,35 руб./$1, уже не кажется таким катастрофичным, хотя приятного в этом мало. Сегодня подавляющее большинство валют развивающихся стран пострадали из-за очередного витка укрепления доллара по следам вчерашнего пресс-релиза ФРС. Также понимание того факта, что рубль еще хорошо держится, наступает после напоминания об объявленных накануне дополнительных санкциях против российских чиновников - но не в связи с "делом Скрипалей", как ожидалось многими экспертами, а в контексте "взявшихся из ниоткуда" обвинений России, связанных с позицией Кремля в отношении Крыма и Донбасса. Хотя сама эта позиция и не претерпела никаких изменений в последнее время.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов в основном не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, кроме ставки на семидневный срок. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 9 ноября осталась на уровне 7,63% годовых, а ставка на семидневный срок выросла всего на 1 базисный пункт, поднявшись до 7,71% годовых. В свою очередь ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,93%, 8,35% и 8,43% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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