Основным фактором, дестабилизирующим рубль, остаются растущие санкционные угрозы - ИК "Велес Капитал"

К окончанию первой половины дня в пятницу доллар впервые за последний месяц "перешагнул" через отметку в 67 руб. Сочетание целого ряда негативных факторов по-прежнему оказывает давление на текущие позиции рубля, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В частности, на внешних рынках доллар усилил свой рост после итогов заседания ФРС, оправдавших ожидания инвесторов на еще одно повышение процентной ставки до конца текущего года и сохранение курса ужесточения процентной политики в 2019 г. В первой половине дня в пятницу индекс USD к корзине основных валют продолжал движение в сторону 97 пунктов, выйдя в плюс за последнюю неделю и отыграв таким образом все потери, последовавшие за итогами выборов в Конгресс США.

"Котировки нефти, в свою очередь, продолжают снижение в сторону 70 долл. за баррель и, вероятно, могут оказаться ниже данного уровня уже сегодня вечером после традиционных данных по числу буровых установок в США, - прогнозирует эксперт ИК. - Пока факторы, отражающие рост предложения сырья на рынке, оказывают гораздо большее влияние на рынок, чем вероятность сокращение добычи странами ОПЕК+ в следующем году. Поэтому важное значение будет иметь заседание мониторингового комитета ОПЕК+ 11 ноября, на котором будет обсуждаться возможное сокращение нефтедобычи в 2019 г. Итоги заседания определят, удастся ли котировкам нефти сохранить позиции выше 70 долл. за баррель. Наконец, основным фактором, дестабилизирующим рубль, остаются растущие санкционные угрозы. Расширение действующих санкций против ряда российских физических и юридических лиц в четверг вечером усилило давление на рубль, но при этом не сняло напряженности, так как вопрос с введением второго пакета августовских санкций остался открытым. Пока санкционная риторика лишь усиливается, и на этом фоне рубль будет игнорировать возможные позитивные факторы (например, разворот в котировках нефти, улучшение аппетита инвесторов на развивающихся рынках или продажа валютной выручки с приближением налоговых платежей экспортеров). Не исключено, что с санкционным "обострением" уже в ближайшее время пара доллар/рубль продвинется в сторону 68 руб. Если введение нового пакета санкций затянется, то у рубля появится возможность консолидироваться в диапазоне 66,0-67,0 руб., хотя напряженность на рынке никуда не денется".