У доллара в паре с евро еще есть пространство для роста - eToro

"Евро перешел к снижению накануне и развивает коррективный импульс в последний день торговой недели. Игроки фиксируют прибыль, отыскав удобный предлог в виде восстановления доллара после заседания Федрезерва. Центробанк США ожидаемо оставил политику без изменений, но при этом намекнул на декабрьское повышение ставки, что и подтолкнуло подешевевший доллар к росту. Также агрессивная риторика ФРС спровоцировала бегство от рисков, и это нанесло дополнительный удар по высокодоходной единой валюте. Сказывается и отсутствие прогресса в вопросе итальянского бюджета - власти страны подтвердили, что не планируют менять свою стратегию, а ЕС пугает санкциями. Есть также технический фактор: пара натолкнулась на сильное сопротивление в районе 1,15 и, не найдя поводя для его пробоя, возвращается к уровню 1,13, который может быть пройдет до конца сегодняшних торгов, если настрой инвесторов не изменится в лучшую сторону, тем более, что у доллара еще есть пространство для роста после недавней волны распродаж. В случае попыток восстановления EUR/USD рискует встретить локальное сопротивление в районе 1,1370. На предстоящей неделе интерес представят данные по инфляции в еврозоне, а ключевым релизом станут розничные продажи в США, которые могут поддержать спрос на доллар", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.