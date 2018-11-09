Давление на российскую валюту в ближайшее время сохранится - "Нордеа Банк"

"Давление на рубль возросло на фоне усиления санкционных угроз и снижения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках. Накануне Минфин США расширил санкционный список к РФ, добавив в него 3 физических лица и 9 организаций, в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. Несмотря на то, что введенные дополнительные ограничения не несут в себе заметных экономических последствий, участники рынка проявляют осторожность в ожидании более серьезных ограничений, которые должны последовать в рамках “дела Скрипалей”. Дополнительным негативом для всего блока валют развивающихся рынков стало ощутимое укрепление позиций долларом США по итогам заседания ФРС. Сводный индекс валют JP Morgan EMCI, отражающий динамку валют с развивающейся экономикой, снизился на 1%. Не добавляет оптимизма российской валюте и ситуация на нефтяном рынке, где сохраняются коррекционные настроения. В итоге давление на российскую валюту в ближайшее время сохранится, ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.4-67.2", - комментируют ситуацию на валютном рынке специалисты "Нордеа Банка".