Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, сокращая недельный прирост

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми площадками и нефтью, сокращая недельный прирост; индекс МосБиржи откатился в район 2415 пунктов, хот я еще накануне превышал 2450 пунктов (уровень месячной давности).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2416,38 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1138,44 пункта (-1,5%, недельный прирост сократился до 0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 66,89 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%).

Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них трех физических лиц и девять юридических лиц. Кроме того, подпал под санкции курортный комплекс Сбербанка в Крыму. Как сообщило ведомство в четверг, в SDN List (налагает максимально жесткие ограничения) включено ООО "Гарант-СВ". Это оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA, который тоже отныне включен в "украинский" санкционный список Минфина США.

Как отмечает Минфин США в своем пресс-релизе, Mriya Resort является площадкой для ежегодного Ялтинского экономического форума, "основной российской платформы демонстрации инвестиционных возможностей Крыма". Сбербанк вложил в проект около $300 млн, отмечает Минфин, напоминая, что крупнейшая российская кредитная организация находится под секторальными санкциями (запрещает предоставление долгосрочного финансирования).

Подросли утром в пятницу акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%).

Индексы в США в четверг показали смешанную и умеренную динамику после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) без каких-либо сюрпризов для инвесторов (ставка осталась на уровне 2-2,25% годовых, как и ожидалось).

Текст коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания практически не изменился по сравнению с заявлениями, сделанными в сентябре. FOMC сообщил, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий.

Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

В пятницу снизилась фондовая Азия (Япония просела на 1%, Китай потерял 1,4%) на фоне известий о намерении властей КНР ввести квоты на кредитование фининститутами частных компаний, минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Китай намерен добиться увеличения доли кредитования частных компаний крупными банками, как минимум, до одной трети всех новых корпоративных кредитов, заявил глава Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Го Шуцин в интервью Financial News. Цель для небольших и средних по размеру банков поставлена на уровне двух третей объема нового кредитования.

Нефть в пятницу продолжила снижение, неделя завершается откатом пятый раз подряд. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $70,44 за баррель (-0,3% и -2% в четверг), декабрьская цена WTI - $60,33 за баррель (-0,6% и -1,6% накануне). С начала недели Brent подешевела почти на 3%, WTI - на 4%.

Накануне WTI перешла к "медвежьему" тренду - ее падение с последнего пика, зафиксированного в начале октября, превышает 20%. Снижение цен вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, сообщают СМИ.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон ухудшился, азиатские рынки вновь вспоминают о торговой войне. Американская нефть WTI официально оказалась в "медвежьем" рынке, Brent пока удерживается, но рост добычи в мире угрожает переизбытком предложения. Внешние экономические риски для РФ дополняются внешними политическими рисками, что делает рынок уязвимым вдвойне.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, сообщения о возможном ограничении китайским регулятором объемов банковского кредитования частных компаний заставили трейдеров заговорить о рисках замедления экономического роста в КНР. Уход цен на Brent ниже отметки $71 за баррель оказывает негативное влияние на активность инвесторов на российском рынке акций.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что на глобальных рынках после нескольких дней роста наблюдается коррекционный откат в большинстве рисковых активов. Итоги заседания Федрезерва не принесли инвесторам новых идей. Регулятор отметил высокие темпы роста экономической активности, устойчивый рост занятости, снижение уровня безработицы, подтвердив идею дальнейшего постепенного повышения ставок, и добавил, что риски для прогнозов выглядят "в целом сбалансированными". Больших сомнений в декабрьском повышении процентной ставки нет (рынок, согласно фьючерсам на ставку, на текущий момент закладывает вероятность такого сценария в 74%), но декабрьское заседание будет интересно инвесторам в первую очередь обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и макропоказателям.

На сегодняшний день в цены российских активов уже заложен санкционный дисконт, и оказать заметное влияние на динамику рынков могут, вероятно, только санкции финансового характера. Среднесрочно текущие уровни по российским бумагам остаются сравнительно интересными, при этом локальная перегретость рынка может вылиться в коррекцию индекса МосБиржи в район 2400-2420 пунктов, считает аналитик.

По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, снижение рынка акций можно объяснить технической перегретостью и тем, что инвесторы боятся отката нефтяных котировок ниже августовского минимума $70 за баррель, что приведет закрытию "длинных" позиций и усилению нисходящего тренда. "Нефтебыки" обязаны отыграть часть потерь, но сделать это сейчас сложно - нефтедобыча в США продолжает расти, Россия и Саудовская Аравия сильно увеличивают объемы поставок нефти, в то время как мировой экономический подъем и рост спроса на нефть показывают признаки замедления.

На графиках нефти есть признаки "медвежьего" рынка. США разрешили ряду стран импортировать иранскую нефть в течение 6 месяцев, санкции к Ирану вступили в силу, но цены на это никак не отреагировали, что говорит о слабости нефтяного рынка. Также не радуют прогнозы Минэнерго США о том, что нефтедобыча в США может дойти до 12 млн б/с раньше, чем ожидалось, отмечает эксперт.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, "нефтебыкам" остается надеяться, что экспортеры ОПЕК+ поддержат рынок по итогам встречи в воскресенье в Абу-Даби. Картелю и его союзникам необходимо дать игрокам четкий посыл о том, что они контролируют ситуацию и готовы снова пойти на ограничение добычи, чтобы избежать профицита предложения на мировой арене. С технической точки зрения, Brent сейчас необходимо удержать рубеж $70 за баррель, на пути к которому есть промежуточная поддержка в районе $70,3 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-3,7%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (--3,9% и -3,4% "префы"), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+16,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,9 млрд рублей (из них 3,374 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).