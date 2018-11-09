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Главная / Мнения аналитиков / Цены на нефть остаются под давлением - "Нордеа Банк"
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09 ноября 2018 года 11:40
Цены на нефть остаются под давлением - "Нордеа Банк"
"На рынке сохраняются опасения в отношении того, что послабления по иранским санкциям и рост добычи нефти в США могут привести к избытку предложения сырья. Накануне дополнительным поводом для продаж послужило сообщение от Wall Street Journal. По данным издания, власти Саудовской Аравии заказали исследование, в котором будет изучен вопрос роспуска ОПЕК. Также необходимо отметить, что укрепивший позиции доллар США по итогам заседания ФРС оказывает дополнительное давление на всю группу сырьевых и рисковых активов. Внимание рынка в ближайшие дни будет обращено на итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 11 ноября в Абу-Даби. Членам сделки ОПЕК+ предстоит обсудить возможность ограничения добычи нефти в 2019 г. на фоне возросших рисков разбалансировки рынка. В случае получения четкого сигнала о том, что ОПЕК+ сохранит контроль за балансом на рынке, и при необходимости сократит добычу, нефтяным контрактам удастся восстановить часть потерь", - отмечают в "Нордеа Банке".
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09 ноября 2018 года 19:53
Рынок акций РФ на неделе забуксовал в росте из-за упавшей нефти на фоне нейтральной реакции на санкции США против Ирана в связи с введенными исключениями для ряда стран, в то время как продолжила расти нефтедобыча в США, России и Саудовской Аравии, а спрос на сырье начал сокращаться. Некоторую поддержку российским акциям оказало возобновление притока средств нерезидентов: чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 1 по 7 ноября составил $60 млн против оттока $90 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, получили приток средств в размере $10 млн по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе (данные EPFR Global). читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:45
Рынок акций РФ упал вслед за миром во главе со Сбербанком, индекс МосБиржи удержал 2400п за счет ослабления рубля
Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ в пятницу упал вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, лидерами отката выступили бумаги Сбербанка на санкционных новостях; индекс МосБиржи сумел удержать рубеж 2400 пунктов за счет ослабления рубля, подогревшего бумаги металлургов. читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:38
Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падения нефти и мировых рынков капитала
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро заметно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:35
Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились на фоне возросших санкционных рисков, а также падения интереса инвесторов к рисковым активам после ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.09 ноября 2018 года 19:01
Уже после первых часов валютных торгов в пятницу доллар впервые за почти месяц "перешагнул" через отметку в 67 руб., а в течение оставшегося рабочего дня обновил максимум с 18 сентября, поднявшись выше 67,5 руб., комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"... читать дальше
.09 ноября 2018 года 18:23
Говорить о разнонаправленном воздействии рыночных факторов на динамику рубля сейчас не приходится - большинство наиболее существенных факторов влияния складываются не в пользу российской валюты, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Итоги заседания ФРС в очередной раз не стали... читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:46
"Судя по недавнему росту цен на платину и палладий, можно подумать, что в секторе произошло улучшение фундаментальных факторов, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основными потребителями обоих металлов являются производители автомобильных катализаторов: платины... читать дальше
.09 ноября 2018 года 17:15
Инвесторы ожидают цены на Brent в диапазоне $70-80 за баррель, но видят риски в росте добычи в США - БКС
Инвесторы ожидают в обозримом будущем цены на нефть марки Brent в пределах $70-80 за баррель, однако видят главным риском для своих прогнозов рост добычи в США, сообщается в отчете аналитиков инвестбанка "БКС Глобал Маркетс" по итогам встреч с инвесторами в нефтегазовом секторе. "Из опрошенных... читать дальше
.09 ноября 2018 года 16:44
"Непрекращающееся падение нефтяных цен приобретает лавинообразный характер, а любые коррекционные попытки натыкаются на активные продажи, двигающие котировки поступательно вниз. Сегодня Brent впервые с апреля пробила психологически важный уровень $70, теряя сейчас 2% около отметки $69,6. Надежды... читать дальше
.09 ноября 2018 года 16:18
"На старте сессии в паре USD/RUB наблюдались попытки скорректировать восходящий импульс предыдущих торгов, но затем пара возобновила поступательный рост, переписав двухмесячную вершину. Пара EUR/RUB в пятницу открылась вниз, но затем также перешла к активному повышению, обновив месячный максимум.... читать дальше
.09 ноября 2018 года 15:58
"На торгах в пятницу за доллар дают 67 рублей, евро торгуется на уровне 75 рублей 90 копеек. Девальвация российской валюты происходит более быстрыми темпами, чем мы ожидали. Напомним, ранее мы неоднократно высказывались за идею покупки американской валюты в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар.... читать дальше
.09 ноября 2018 года 15:40
Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу днем на фоне падения нефти и мировых рынков капитала
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.09 ноября 2018 года 15:20
Рубль усилил днем снижение против основных резервных валют и вышел из стабилизационного коридора 65-67 против доллара, в котором он держался с последней декады сентября. Объявление накануне вечером о новых "крымско-донбасских" санкциях США не создают фундаментального риска для российской валюты,... читать дальше
.09 ноября 2018 года 14:46
"Валюты развивающихся стран после заседания ФРС находятся под давлением, рубль – не исключение, более того, российской валюте добавляют негатива новые санкции и комментарии относительно планов Минфина по размещению ОФЗ на 20-30 млрд руб. в неделю. Экономический эффект новых санкций (против трех... читать дальше
.09 ноября 2018 года 13:56
"После завершения очередного заседания FOMC среди участников торгов усилились опасения того, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в США. Эти настроения отразились сразу на всех классах биржевых активов. Так, например, в первую половину торговой сессии пятницы дешевеют и... читать дальше
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