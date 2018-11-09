Цены на нефть остаются под давлением - "Нордеа Банк"

"На рынке сохраняются опасения в отношении того, что послабления по иранским санкциям и рост добычи нефти в США могут привести к избытку предложения сырья. Накануне дополнительным поводом для продаж послужило сообщение от Wall Street Journal. По данным издания, власти Саудовской Аравии заказали исследование, в котором будет изучен вопрос роспуска ОПЕК. Также необходимо отметить, что укрепивший позиции доллар США по итогам заседания ФРС оказывает дополнительное давление на всю группу сырьевых и рисковых активов. Внимание рынка в ближайшие дни будет обращено на итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 11 ноября в Абу-Даби. Членам сделки ОПЕК+ предстоит обсудить возможность ограничения добычи нефти в 2019 г. на фоне возросших рисков разбалансировки рынка. В случае получения четкого сигнала о том, что ОПЕК+ сохранит контроль за балансом на рынке, и при необходимости сократит добычу, нефтяным контрактам удастся восстановить часть потерь", - отмечают в "Нордеа Банке".