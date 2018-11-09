Котировки Brent вернутся в диапазон 72-74 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть остаются под давлением на фоне опасений по увеличению предложения. США стали лидером по добыче нефти в мире, производство в стране подскочило до 11,6 млн барр./сут. (+400 тыс. барр./сут.), что привело к распродажам. В ответ на это Мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность сокращение добычи в 2019 году для того, чтобы не допустить роста запасов в дальнейшем. Полагаем, что котировки Brent вернутся в диапазон 72-74 долл./барр.," - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.