В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе - FxPro

"В конце недели основные криптовалюты демонстрируют снижение около 1%, однако по итогам 7 дней они все еще в плюсе: Ethereum (ETH) прибавляет чуть менее 7%, XRP вырос более чем на 11%, Bitcoin Cash (BCH) и вовсе набрал более 35%. Среди не входящих в Топ-10 криптовалют выделился ZCash (ZEC) с ростом на 16%, - констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Недавно в сети произошел хардфорк Sapling, по итогам которого скорость обработки транзакций выросла до 90%. Стоит отметить, что само их количество снизилось на 70% до 3.5 тыс. в сутки, против 12 тыс. в начале года. В комьюнити считают, что крипто рынок получил импульс за счет промежуточных выборов в США, где в ряде штатов победили сторонники криптовалют и блокчейна".

Помимо этого, крупнейшие американские крипто компании активно создают возможности для лоббирования интересов "цифрового" сектора в правительстве, указывает эксперт. Также А. Купцикевич отмечает, что их размеры давно позволили им перестать называться "стартапами". Так, капитализация Coinbase пробила отметку $8 млрд. Тем не менее, SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) США опубликовала отчет о более чем 10 закрытых незаконных ICO. При этом, на рассмотрении - еще 255 случаев, что указывает на необходимость сохранять весьма осторожный оптимизм в отношении благосклонной позиции регулятора в ближайшем будущем.

"Снижение индексов акций с исторических максимумов также поддерживало спрос на цифровые активы. Хотя текущая стабильность может быть в большей степени связана с преобладанием подхода "купил и забыл": по данным исследования CoinMetrics, из всей эмиссии биткоина за последние полгода в движение приводилась лишь каждая четвертая монета. Ровно год назад с текущей капитализации крипто рынка около $215 млрд. началась взрывная фаза роста цифровых валют, по итогам которой в течение всего 2 месяцев суммарная капитализация взлетела до $822 млрд. В итоге, началась масштабная коррекция, которой удалось откатить рынок до текущих значений", - резюмирует ведущий аналитик FxPro.