Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне стабилизации нефтяных цен

Москва. 9 ноября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации ситуации на нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,77-66,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,84 руб./$1 (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,80 руб./EUR1 (-17,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 11,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 70,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,45 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,89 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро в начале торгов 9 ноября благодаря наметившейся стабилизации ситуации на нефтяных площадках. Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подорожали на 0,16% - до $70,76 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на 1,97% и составляла на закрытие $70,65 за баррель.

Падение нефтяного рынка было вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году.