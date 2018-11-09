Нефть сильно перепродана, да и объективных факторов для столь резкого и сильного снижения нет - Алор Брокер

Ночью нефть падала до сильной поддержки 70,5 доллара за баррель, и растут сомнения, что и этот уровень сможет устоять. Как и ранее, основные продажи нефтяных контрактов пришлись на время торгов в Штатах. Но и сегодня с утра нефть не спешит отскакивать от локальных минимумов. Складывается впечатление, что из Штатов против нефти идет мощная игра на продажу - все попытки откупить подешевевшие контракты в ходе американских торгов тут же "заливаются". Сейчас нефть сильно перепродана, да и объективных факторов для столь резкого и сильного снижения нет. Но теперь возникают сильные сомнения, что сырье сможет сформировать какой-либо значимый отскок. Теперь вся надежда на министерскую встречу ОПЕК+ в это воскресенье. Нефтяники должны сделать хотя бы словесные интервенции для прекращения безудержного падения. Поэтому есть смысл рискнуть и уйти на выходные с купленными нефтяными контрактами в портфеле, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.