В пятницу торги на российском фондовом рынке будут протекать в отрицательной зоне - Dukascopy Bank SA

"Торговая сессия пятницы на азиатских рынках завершается падением индексов акций в среднем на 1,5%. Дело в том, что среди инвесторов вновь усилились опасения дальнейшего замедления экономики Китая. А поводом для распродаж стала публикация данных по изменению индекса цен производителей Китая за октябрь, темпы роста которого замедлились до 3,3%. В свою очередь, цены на нефть сегодня опустились до минимальных значений с середины августа, достигнув отметки $70,7 за баррель марки Brent. На снижение нефтяных контрактов рубль отреагировал падением относительно доллара сразу до 67 руб./долл. Дополнительное давление на рубль оказало резким укрепление доллара США, последовавшее после окончания очередного заседания FOMC. Таким образом, мы ожидаем не только негативного начала торгов на российском фондовом рынке в пятницу, но и полагаем, что продажи акций могут продолжиться и второй половине дня. Дело в том, что участники торгов могут начать сокращать позиции в бумагах развивающихся стран перед длительными выходными в США.", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.