Давление на рубль перед выходными усилится из-за санкций и риторики Банка России - ИФК "Солид"

"Рубль в ходе вчерашних торгов продолжил терять позиции к доллару и евро. Озвученная нами ранее первая цель вблизи 67 по USDRUB вчера была достигнута. Учитывая скорость приближения к отметке и общие настроения на рынке, перед выходными объемы покупки валюты могут увеличиться. Глава Банка России Набиуллина подчеркнула наличие высоких внешних рисков, не исключая повышение ставки. Регулятор продолжит оценивать ситуацию и будет готов отреагировать на новые внешние вызовы. В заявлениях главы ЦБ можно увидеть намек на повышение ставки в ближайшее время, несмотря на замедление инфляции. Вечером США частично подтвердили опасения, сообщив о введении санкций по Крыму в отношении 3 физлиц и 9 организаций. Все они небольшие, то есть прямого эффекта на рынок это решение не окажет, но инвесторы ждут более серьезных ограничений. Доходность ОФЗ обновляет локальные максимумы, поэтому наша рекомендация по покупке бумаг исключительно со сроком погашения до 3 лет остается актуальной", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.