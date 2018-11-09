Если нефть не начнет дорожать, то вполне возможен уход индекса МосБиржи под отметку 2400 пунктов - Алор Брокер

"Американские фьючерсы сегодня с утра торгуются в районе нуля, но индекс МосБиржи на открытии будет отыгрывать рухнувшую нефть и в первые минуты торгов снижение может составить более 0,5% - по итогам вечерних торгов фьючерс на индекс РТС просел более чем на процент. Если нефть не начнет дорожать, то вполне возможен уход индекса МосБиржи под отметку 2400 пунктов. Очень осторожно следует относиться к покупкам акций нефтяных компаний. Они пока слабо реагируют на снижающуюся нефть, но могут в любой момент компенсировать это отставание", - предупреждает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.