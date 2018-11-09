Столь резкое снижение нефти уже вряд ли сможет быть проигнорировано российской валютой - FxPro

"Ослабление нефти и рост доллара на глобальном рынке ускорили падение российской валюты. Пара USD/RUB за четверг выросла на 58 копеек, до 66,90. Внутри дня мы видели почти беспрерывное усиление доллара по отношению к рублю. EUR/RUB поднялась не так резко, лишь на 10 копеек, до 75,98, теряя завоеванные позиции в последние часы торгов. Не последнюю роль в этом сыграли неутихающие споры вокруг итальянского бюджета, которые вызывают видимый отток средств из некоторых европейских активов. Рост доллара обусловлен комментариями ФРС после очередного заседания. Сохранив политику без изменений, американский ЦБ назвал экономику "сильной" и отметил необходимость дальнейших умеренных повышений ставки. В результате индекс доллара вернулся в область максимумов предшествующих недель, а давление на валюты развивающихся рынков усилилось. Кроме того, укрепление американской валюты оказывает негативное влияние на сырьевые активы. Так, нефть завершила очередную сессию снижением. Для американской WTI вчера был девятый по счету торговый день в "минусе". Сегодня с утра нефть этой марки опускалась до $60,44, что на 21% ниже пиковых уровней $76,78 (чуть более месяца назад). Brent утром пятницы торгуется по $70,75 и тоже привлекает повышенный интерес игроков рынка, подойдя к важной отметке в $70. Столь резкое снижение уже вряд ли сможет быть проигнорировано российской валютой. Не стоит также забывать и об угрозе новой порции санкций, которую мы вполне можем увидеть в ближайшие недели. Это может сделать колебания курса рубля более резкими. Чтобы лучше разобраться в ситуации, в ближайшие дни стоит обратить внимание на поведение котировок вблизи 67 за доллар и 77 за евро (область максимумов октября). Решительный прорыв этих отметок вверх способен повлечь за собой длительное ралли валютных курсов против рубля. Подобное мы видели в августе, когда RUB прорвал сопротивление около 64 за доллар и 74 за евро, после чего обе пары прибавили еще по 10% и даже больше", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.