Открытие российского фондового рынка в пятницу пройдет снижением котировок - Инвестиционная палата

"Ведущие мировые фондовые индексы перед открытием российского фондового рынка в пятницу демонстрируют снижение. Цены на энергоносители также на минимуме последних 6 месяцев. Частичное размещение облигаций Минфином РФ привело к существенной распродаже на рынке ОФЗ по итогам торгов четверга. Открытие российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, пройдет снижением котировок. Ближайшие уровни поддержки расположены на 2430 и 2412 пунктах по индексу МосБиржи и 1140 и 1127 по индексу РТС", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.