В краткосрочной перспективе видим вероятность коррекции индекса МосБиржи в район 2400-2420 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций после нескольких дней уверенного роста вчера продемонстрировал локальное снижение - индекс МосБиржи снизился по итогам торгов на 0,3%. Из отдельных историй выделим вчерашнее расширение санкционного списка - OFAC США добавило в список 3 физлиц и 9 юрлиц за причастность к ситуации в Крыму и на Донбассе. На наш взгляд, на сегодняшний день в цены на российские активы и так заложена санкционная премия, и оказать заметное влияние на динамику рынков могут, вероятно, только санкции финансового характера (вчерашние ограничения к ним не относятся). Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (ожидаем позитивных корпоративных отчетов за третий квартал от оставшихся экспортеров), при этом локально допуская некоторую перегретость российского рынка (в краткосрочной перспективе видим вероятность коррекции индекса МосБиржи в район 2400-2420 пунктов)", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.