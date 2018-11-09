Коррекция по индексу РТС может углубиться - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно углубление наметившейся коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. ФРС подтвердила планы ужесточения денежной политики, что оказало поддержку курсу доллара США и негативно повлияло на спрос на развивающихся рынках. Кроме того, сообщения о возможном ограничении китайским регулятором объемов банковского кредитования частных компаний заставили трейдеров заговорить о рисках замедления экономического роста в КНР. Уход цен на нефть Brent ниже отметки $71 за баррель также следует упомянуть в числе факторов, способных оказать негативное влияние на активность инвесторов на российском рынке акций. В валютной секции в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине мировых валют", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.