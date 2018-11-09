Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала после объявления итогов ноябрьского заседания ФРС США, полагают аналитики.

Американский рынок акций закрылся в четверг незначительным и разнонаправленным изменением основных индексов после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) без каких-либо сюрпризов для инвесторов. Федрезерв сохранил неизменной процентную ставку по федеральным кредитным средствам - на уровне 2-2,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов.

При этом текст коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания практически не изменился по сравнению с заявлениями, сделанными в сентябре. FOMC сообщил, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий. Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

Азиатские фондовые рынки снижаются в пятницу, китайский рынок падает вслед за котировками акций банков в связи с информацией о намерении властей КНР ввести квоты на кредитование фининститутами частных компаний. Японский Nikkei 225 опустился на 1,03%, гонконгский Hang Seng упал на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Китай намерен добиться увеличения доли кредитования частных компаний крупными банками, как минимум, до одной трети всех новых корпоративных кредитов, заявил глава Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Го Шуцин в интервью Financial News. Цель для небольших и средних по размеру банков поставлена на уровне двух третей объема нового кредитования.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают в минусе пятую неделю подряд, при этом WTI дешевеет десятую сессию подряд. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 0,35% - до $70,9 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на 1,97% и составляла на закрытие $70,65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже выросла к этому времени на 0,05% - до $60,7 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на 1,62%, завершив торги на отметке $60,67 за баррель.

Падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, сообщают СМИ. При этом запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 5,78 млн баррелей. Запасы выросли седьмую неделю подряд и достигли максимальных с июня 432 млн баррелей, при том, что производство нефти в стране достигло очередного рекорда.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг хотя и выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,243 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,721 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 ноября снизился на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 567 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (-0,7%), "Сбербанк-001-06R" (-0,69%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,62%), а в лидерах роста - облигации "ВБРР-001Р-01" (+1%), "МТС-001P-06" (+0,56%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 66,4% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R на 663,984 млн рублей и 12,79% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R на 127,915 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков - 1 млрд рублей. Размещение выпусков началось 8 ноября. Бонды серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R размещались по цене 100% от номинала, а серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R - по цене 102,5% от номинала. Срок обращения займов составит около 3,5 лет (1287 дней). По каждому из выпусков предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R составляет 1,35% годовых, серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.

Кроме того, Сбербанк России 23 ноября начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-40R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит полгода (182 дня). Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона составит 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к размеру ключевой ставки Банка России на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций. Структурные бонды будут размещены в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом 700 млрд рублей.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установила маржу десятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей на уровне 0,7 процентного пункта к семилетним ОФЗ. Ставка 1-2-го купонов фиксированная - 8,4% годовых. Купоны с 3-го по 20-й - плавающие и рассчитываются как сумма доходности семилетних ОФЗ плюс маржа. Всего будет 20 полугодовых купонов. Сбор заявок на облигации прошел 8 ноября. Техническое размещение предварительно запланировано на 15 ноября.

ГТЛК 14 ноября проведет сбор заявок инвесторов на пятнадцатилетние бонды серии 001P-12 с офертой через 3 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере премии 130-150 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности трехлетних ОФЗ. Техническое размещение запланировано на 23 ноября. Последний раз компания размещала свои бумаги в начале ноября. Сначала эмитент в рамках оферты приобрел 220,809 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, а затем тут же провел вторичное размещение.

АО "Авангард-агро" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001Р-02 на уровне 8,5% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 9,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Объявлена годовая оферта с исполнением 4 декабря 2018 года. Купоны - квартальные. Бонды размещены в рамках программы объемом до 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 20 лет.

Банк "Российский капитал" установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0% годовых. Банк разместил бонды БО-02 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2014 года, а в марте и апреле 2015 года доразместил выпуск на общую сумму 7 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона составляет 7,75% годовых. Оферта по выпуску пройдет 27 ноября.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) приобрело по оферте 8 тыс. 565 облигаций 8-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 0,06% бондов данной серии. МТС разместили 10-летние облигации 8-й серии на 15 млрд рублей в ноябре 2010 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,9% годовых.

"Открытие холдинг" перенес на год оферту по облигациям 5-й и 6-й серий и сократил общее количество купонов по обоим выпускам. В частности, 18-й купонный период 5-го выпуска объемом 5 млрд рублей останется разделенным на два расчетных периода. При этом второй расчетный период, который должен был закончиться в ноябре этого года, продлен на год - до 5 ноября 2019 года. Ставка на этот период останется прежней - 12,62% годовых. По его окончании предусмотрена оферта, которая перенесена с 9 ноября 2018 года. По 6-му выпуску объемом 5 млрд рублей 17-й купонный период также останется разделенным на два расчетных периода, а второй расчетный период будет продлен на год - до 7 ноября 2019 года. Ставка на этот период останется прежней - 11,56% годовых. По его окончании предусмотрена оферта, которая перенесена с 13 ноября 2018 года. Общее количество купонов по обоим выпускам сокращено с 56 до 52. Ранее владельцы облигаций АО "Открытие холдинг" 5-6-й серий на общем собрании 20 сентября согласились на условия реструктуризации.