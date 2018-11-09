WTI дешевеет десятую сессию подряд

Американский рынок акций закрылся в четверг незначительным и разнонаправленным изменением основных индексов. Азиатские фондовые рынки снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американский рынок акций закрылся в четверг незначительным и разнонаправленным изменением основных индексов после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) без каких-либо сюрпризов для инвесторов.

Федрезерв сохранил неизменной процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) - на уровне 2-2,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов.

При этом текст коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания практически не изменился по сравнению с заявлениями, сделанными в сентябре. FOMC сообщил, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий.

Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

В центре внимания трейдеров остается корпоративная отчетность: к настоящему времени финансовые результаты за третий квартал текущего года обнародовали порядка 87% компаний из S&P 500.

Согласно данным FactSet, средние темпы роста прибылей компаний индекса в минувшем квартале составили более 25%.

Акции Tesla выросли в цене 0,9% по итогам торгов в четверг. Американский производитель электромобилей объявил о назначении новым председателем совета директоров австралийки Робин Денем взамен ушедшего в отставку по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) основателя компании Илона Маска.

Бумаги девелопера D.R. Horton подешевели на 9% в связи с более слабой, чем ожидалось, выручкой компании в минувшем квартале.

Капитализация производителя энергетиков Monster Beverage упала на 3,2% после заявления Coca-Cola о намерении представить два новых энергетика.

Акции Anadarko Petroleum потеряли в цене 0,2%. Компания сообщила об объединении двух принадлежащих ей операторов трубопроводов - Western Gas Equity Partners LP и Western Gas Partners LP - в рамках сделки объемом $7,68 млрд, которая станет еще одним шагом в рамках упрощения структуры Anadarko.

Стоимость бумаг Arris International взлетела на 10%. Компания CommScope Holding Co., занимающаяся разработкой и внедрением решений для беспроводной связи, объявила о покупке Arris International - производителя телекоммуникационного оборудования - примерно за $7,4 млрд с учетом долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 10,92 пункта (0,04%) и составил 26191,22 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 7,06 пункта (0,25%) - до 2806,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 39,87 пункта (0,53%) и составил 7530,88 пункта.

Азиатские фондовые рынки снижаются в пятницу, китайский рынок падает вслед за котировками акций банков в связи с информацией о намерении властей КНР ввести квоты на кредитование фининститутами частных компаний.

Японский Nikkei 225 опустился на 1%, гонконгский Hang Seng упал на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Китай намерен добиться увеличения доли кредитования частных компаний крупными банками, как минимум, до одной трети всех новых корпоративных кредитов, заявил глава Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Го Шуцин в интервью Financial News. Цель для небольших и средних по размеру банков поставлена на уровне двух третей объема нового кредитования.

Акции Industrial & Commercial Bank of China теряют в цене 3,3% на торгах в Шанхае в пятницу, стоимость бумаг China Construction Bank упала на 3,7%, Bank of China - на 1,6%.

Акции HSBC в Гонконге подешевели на 1,3%.

"Рынки недовольны столь грубым административным вмешательством в рыночную структуру", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Ruisen Capital Management в Пекине Цзян Лянцина.

Потребительские цены в Китае (индекс CPI) в октябре 2018 года увеличились на 2,5% в годовом выражении - темпы роста остались на уровне предыдущего месяца, максимальном с февраля, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Повышение цен на продукты питания в октябре замедлилось до 3,3% с сентябрьских 3,6%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 2,4% (2,2% в сентябре).

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае в октябре замедлился по итогам четвертого месяца подряд - до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,6% в сентябре.

Японский рынок падает вслед за котировками акций технологических компаний: бумаги Nikon подешевели на 9,4%, Nintendo - на 2,5%.

Стоимость акций китайского интернет-гиганта Tencent в Гонконге упала на 4,1%.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают в "минусе" пятую неделю подряд, при этом WTI дешевеет десятую сессию подряд.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск подорожали на $0,13 (0,18%) - до $70,78 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на $1,42 (1,97%) и составляла на закрытие $70,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,05%) - до $60,64 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на $1 (1,62%), завершив торги на отметке $60,67 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 4%.

Накануне WTI перешла к "медвежьему" тренду - ее падение с последнего пика, зафиксированного в начале октября, превышает 20%.

Падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций.

В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, сообщают СМИ.

"Естественно, разрешение на импорт иранской нефти для ряда стран ускорило падение, начавшееся в прошлом месяце, - говорит старший стратег ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - Растущие запасы в США только усиливают опасения".

Как сообщалось ранее, запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 5,78 млн баррелей. Запасы выросли седьмую неделю подряд и достигли максимальных с июня 432 млн баррелей, при том, что производство нефти в стране достигло очередного рекорда.