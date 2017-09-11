Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за обновившим максимум Сбербанком

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подъема мировых фондовых площадок благодаря ослаблению урагана "Ирма" в США, локомотивом подъема выступили обновившие исторические максимумы акции Сбербанка, индексы ММВБ и РТС обновили на закрытие сессии пики с начала апреля.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2044,13 пункта (+0,6%, максимум дня - 2049,07 пункта), индекс РТС - 1126,74 пункта (+0,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,7%.

Доллар просел до 57,15 рубля (-0,22 рубля).

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,3%), Сбербанка (+2,5%, до 190,5 рубля, максимум дня и новый пик - 191,3 рубля).

Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%).

Ураган "Ирма", который в воскресенье добрался до материковой части штата Флорида, ослабел до второй категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона, тем самым ослабив опасения серьезного ущерба экономике США. Кроме того, не оправдались опасения, что КНДР проведет очередной запуск ракеты в субботу, в день основания государства.

В понедельник выросли индексы в Азии, плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 1%) на фоне повышения спроса на рискованные активы в отсутствие данных о новых испытаниях ядерного оружия в Северной Корее.

Между тем, фактор геополитической напряженности вокруг КНДР сохраняется - МИД страны заявил, что США столкнутся с жесткими ответными мерами со стороны Пхеньяна, если Вашингтон будет способствовать дальнейшему усилению санкций ООН против Северной Кореи.

Нефть в понедельник после локальной коррекции возобновила попытки роста. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $53,76 за баррель (-0,04% и -1,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $48,06 за баррель (+1,2% и -3,3% в пятницу).

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви".

Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе, однако сократились запасы бензина и дистиллятов.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, акции Сбербанка обновили исторический максимум, поскольку инвесторы ждут повышенных дивидендов, которые могут увеличиться по причине роста прибыли и увеличения доли выплат от прибыли. Акции "Газпрома" пытаются догнать рынок. Пока судьба европейских проектов "Газпрома" остается запутанной, но надежды на удачный исход сохраняются, да и перспективы на Дальнем Востоке начинают обретать некоторые черты.

Рубль продолжает укрепляться на ожиданиях серии снижения ставки ЦБ РФ. На прошедшей неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила о том, что до конца года на каждом из заседаний совета директоров регулятора может рассматриваться вопрос о снижении ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов. Соответственно, ожидания столь агрессивного изменения ставки привлекают спекулянтов на рынок ОФЗ.

В Европе поводом для оптимизма стало довольно тихое поведение Северной Кореи во время праздника создания КНДР. Кроме того, сектор страховых компаний перевел дыхание, так как ураган "Ирма" оказался не столь разрушительным, как "Харви".

В нефти намечается сокращение спреда между Brent и WTI на фоне ожиданий восстановления спроса на нефть в США, также рынок может получить весьма неожиданную поддержку - Reuters сообщает об участившихся столкновениях в южных районах Ирака. Пока они не касаются нефтяных месторождений и инфраструктуры, но конфликтующие племена и общины уже перешли к использованию автоматического оружия. Дополнительным поводом для стабильности нефти вновь служат разговоры о продлении соглашения по ограничению добычи. В минувшие выходные об этом говорили министры нефти Саудовской Аравии и Казахстана. Их венесуэльский коллега также отметил сохраняющийся высокий уровень запасов в мире, что требует продолжения усилий по балансировке рынка. В частности, он предложил пересмотреть исключительность Нигерии и Ливии по вопросу объемов добычи.

Эксперты Райффайзенбанка также полагают, что поддержку котировкам нефти оказывает заявление Саудовской Аравии о возможности продления соглашения по заморозке добычи после его завершения (как известно, в мае ОПЕК и ряд других производителей, включая Россию, уже продлили его до конца марта 2018 года). Важную роль продолжают играть погодные условия: ураган "Ирма" привел к остановке части перерабатывающих мощностей в США, но с другой стороны, из-за неблагоприятных метеоусловий добыча в США уже сократилась на 8% - до 8,8 млн б/с. Стоит полагать, что после нормализации погоды добыча в США снова вернется к росту, и цены на нефть могут оказаться под давлением, так как высокий сезон уже подошел к концу, а до решения о продлении соглашения ОПЕК+ еще достаточно далеко. Также стоит учитывать влияние валютного рынка - в последние дни доллар ощутимо сдал позиции против евро, что оказывает поддержку нефтяным контрактам, торгуемым в долларах.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, акции Сбербанка в понедельник продолжили тащить за собой индекс ММВБ, также к восходящему движению подключился "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Газпром нефть". "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Норникель" застряли в боковике: они не растут, но пока и не корректируются.

Все это происходит на фоне приостановки подъема нефти к уровню $55 за баррель, здесь не исключена коррекция вниз к уровню $52 за баррель.

В конце недели ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку. Данные по инфляции могли бы позволить ЦБ понизить ставку и более агрессивно (на 50 пунктов), но все прекрасно понимают, что текущая крепость рубля несколько эфемерна, поскольку она поддерживается операциями carry trade, а не какими-то существенными достижениями российской экономики. Рынок акций растет с 18 августа, и уже третью неделю наблюдается приток западных средств в фонды, которые инвестируют в развивающиеся рынки (куда входит и Россия). Осталось дождаться, насколько потенциальное снижение ставки ЦБ РФ повлияет на активность керри-трейдеров: добавит ли оно этой активности или, наоборот, несколько охладит ее. От этого будет во многом зависеть динамика индекса ММВБ в ближайшие несколько недель, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали бумаги ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (+39,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+22,1%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+9,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,1%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+3,7%).

Подешевели бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-16,3%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-7,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 36,318 млрд рублей (из них 11,688 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).