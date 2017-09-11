Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером благодаря росту у инвесторов аппетита к риску

Москва. 11 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в понедельник вечером; рубль укрепляется в условиях небольшого роста нефтяных цен и активизировавшегося спроса мировых инвесторов на рисковые активы на фоне отсутствия негативных новостей из Северной Кореи.

Курс доллара США составил 57,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,42 руб./EUR1, снизившись на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 38,3 копейки - до 62,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост валютного курса рубля к доллару и евро вечером 11 сентября связан с новой волной роста "аппетита к риску" у мировых инвесторов после того, как Северная Корея на выходных не произвела никаких ракетных пусков, чего в конце прошлой недели опасались большинство участников рынка. При этом невыразительная динамика нефтяных цен не оказывает 11 сентября какого-либо значимого влияния на курс нацвалюты.

Нефть марки Brent в ходе торгов 11 сентября вела себя неустойчиво, уходила в середине дня в заметный минус, но под вечер вышла в небольшой плюс, тогда как WTI росла в цене в течение всего дня на ожиданиях роста спроса на нефть по мере восстановления работы американских НПЗ. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник выросла всего на 0,11% - до $53,84 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,5% - до $48,19 за баррель.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Стихия привела к закрытию почти четверти всех мощностей в стране. Тем временем другой ураган, "Ирма", обрушившийся на Флориду в воскресенье, в понедельник утром ослабел до первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение спроса на продукты нефтепереработки из-за шторма может привести к рекордному росту запасов нефти в США.

Между тем представители Венесуэлы и Саудовской Аравии в понедельник заявили, что они готовы будут продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти после апреля 2018 года, если это потребуется сделать для ребалансировки рынка.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, "15 сентября состоится заседание ЦБ РФ. Все ждут, что ЦБ снизит ставку на половину процентного пункта. Вопрос в том, какой комментарий даст регулятор: какой дальнейший ориентир по темпам снижения ключевой ставки. Скорее всего, мы увидим укрепление рубля. Есть два момента. Первый - это уровень 55 руб./$1, который можно ожидать в краткосрочной перспективе. Это опасный рубеж, здесь могут начаться интервенции ЦБ. Монетарные власти могут захотеть "охладить" валютный рынок. Чем сильнее рубль укрепится сейчас, тем сильнее будет его ослабление впоследствии, а это может негативно сказаться на инфляции и испортить ту благостную картину, которую мы сейчас видим. Второй момент - с точки зрения макростатистики, есть ощущение, что данные за третий квартал, которые выйдут в октябре, будут очень плохими. Это может сильно поменять ожидания по курсу рубля на длинном горизонте и немного охладить интерес к carry trade".

"На мировом валютном рынке напряженность, связанная с геополитической ситуацией вокруг Северной Кореи, заметно ослабла после выходных, и в понедельник доллар отвоевывал позиции, потерянные на прошлой неделе. В частности, в паре с иеной американская валюта прибавляет почти 1%, а в паре со швейцарским франком - 0,9%. Индекс доллара демонстрирует укрепление на 0,4% к пятничному закрытию. Снижение геополитической напряженности благотворно влияет и на российскую валюту, проигнорировавшую укрепление доллара на мировых площадках и снижение нефтяных котировок. В преддверии заседания Банка России доллар будет колебаться в диапазоне 57,0-57,5 руб./$1, однако не исключены дальнейшие попытки отечественной валюты закрепиться на нижней границе указанного диапазона", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В свою очередь начальник аналитического управления банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев отмечает, что "рубль укрепился за прошедшую неделю, что произошло во многом из-за глобального возвращения интереса инвесторов к высокодоходным активам и валютам". "Инвесторы в последние месяцы слишком часто меняют предпочтения при аллокации капитала, поэтому доверия к текущему движению у нас нет. В сложившихся условиях цены на нефть в меньшей степени поддерживают рубль, хотя и находятся на довольно высоких уровнях. Рублю на этой неделе предстоит еще одно испытание - заседание ЦБ РФ, на котором размер ключевой ставки может быть снижен сразу на 50 базисных пунктов. Впрочем, мы не ждем выраженной негативной реакции рубля на это событие, так как долговые рынки уже заложили в котировки такой шаг регулятора, а значит, и в котировках рубля событие уже отражено", - полагает В.Евстифеев.

"На прошлой неделе курс доллара к рублю опускался ниже отметки 57 руб./$1 впервые с июня. В пользу рубля играли ослабление доллара, рост нефтяных котировок и спрос на российские облигации. Индекс Russian Government Bond Index поднялся до пятилетних максимумов на ожиданиях более быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ: к этому подталкивает и замедление инфляции. В частности, на заседании Центробанка РФ 15 сентября ожидается снижение ставки либо на 25, либо на 50 базисных пунктов. Все позитивные факторы для рубля уже заложены в цену. Безусловно, рубль может еще немного укрепиться по инерции. Но уже сейчас можно присмотреться к покупке валюты, тем более что осенью традиционно рубль выглядит слабо. На этой неделе курс доллара может подняться к 57,5 руб./$1, а курс евро - к 69 руб./EUR1", - считает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 сентября на 17,28 копейки, до 57,1694 руб./$1, и снизил курс евро на 4,33 копейки, до 68,6490 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 13,55 копейки по отношению к пятнице и составил 57,1473 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника прибавил 6,28 копейки по отношению к 8 сентября и составил 57,1622 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 390,704 млн, из которых $910,232 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 480,472 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 8,4 копейки к закрытию пятницы - до 68,6363 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 20,29 копейки по отношению к 8 сентября и составил 68,6078 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR372,3 млн, из которых EUR197,027 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR175,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник слегка снизились по отношению к предыдущему торговому дню в ожидании снижения ключевой ставки Банка России на заседании 15 сентября. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,69% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 2 б.п., опустившись до 8,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась по сравнению с 8 сентября на 3 б.п. - до 9% годовых, на срок 3 месяца - на 2 б.п., до 9,01% годовых, на срок 6 месяцев - также на 2 б.п., до 8,96% годовых.