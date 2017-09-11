Цены евробондов РФ в понедельник умеренно снижаются вслед за падением UST

Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снижаются на фоне заметного падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), которое в свою очередь спровоцировано перетоком средств из активов "тихой гавани" в более рисковые инструменты вследствие отсутствия негативных новостей из Северной Кореи. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более сдержанного снижения котировок отечественных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 8 сентября на 4 базисных пункта и составила 119,96% от номинала, что соответствует доходности 2,08% годовых (рост на 1 базисный пункт).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК упала относительно итогов 8 сентября на 13 базисных пунктов, составив 101,34% от номинала. Их доходность выросла на 5 базисных пунктов, составив 1,39% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился в сравнении с пятницей на 4 пункта, составив 69 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 29 базисных пунктов - до 117,47% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 4,7% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 35 базисных пунктов - до 114,06% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 4,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 46 базисных пунктов - до 107,39% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 3,75% годовых), с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 110,26% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта, до 2,995% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 31 базисный пункт - до 104,49% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,96% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 20 базисных пунктов, до 104,31% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 3,72% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдается умеренное снижение котировок под давлением падающих в цене базовых активов - US Treasuries, которые в свою очередь стали жертвой возросшего у мировых инвесторов "аппетита к риску" после того, как на выходных в Северной Корее не произошло никаких новых ракетных пусков и испытаний. В условиях довольно узких суверенных спредов и заметного падения американских казначейских бумаг российским евробондам довольно сложно было удержаться от снижения. Тем не менее, отечественные бумаги ведут себя более стабильно, хотя они и снижаются в цене, их темпы падения гораздо скромнее, чем у US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"В конце прошлой недели многие участники рынка закрывали позиции в рисковых инструментах и перекладывались в американские казначейские облигации. Но довольно спокойные выходные в Северной Корее успокоили инвесторов, поэтому сегодня мы видим обратное движение - распродажи в самых надежных активах, которыми традиционно выступают US Treasuries. Теперь будем ждать следующей пятницы, и не исключено, что аналогичные движения могут повториться в пятницу и в следующий понедельник, если ситуация в Северной Корее вновь останется спокойной", - считает Р.Пшонковский.