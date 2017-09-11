Raiffeisenbank поднял рейтинг "префов" Транснефти до "покупать" и оценку на 37%

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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 150 тыс. рублей до 205 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

Как отмечается в обзоре, аналитики повысили прогнозную цену и рекомендацию для "префов" компании в свете перспектив их конвертации в обыкновенные акции.

"Мы считаем возможность конвертации привилегированных акций "Транснефти" в обыкновенные в перспективе реалистичной как подготовку к последующей приватизации обыкновенных акций компании. Мы считаем, что на данный момент "Транснефть" является одной из наиболее привлекательных целей для приватизации на фоне стабильно высокой операционной маржи, заканчивающихся крупных инвестпроектов и, как следствие, потенциала для роста дивидендов", - пишут эксперты Raiffeisenbank.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 176,335 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 172,1 тыс. рублей за штуку.