Снижение геополитической ситуации благотворно повлияло на рубль, несмотря на восстановление позиций доллара - ИК "Велес Капитал"

"На мировом валютном рынке напряженность, связанная с геополитической ситуацией вокруг Северной Кореи, заметно ослабла после выходных, и в понедельник доллар отвоевывал позиции, потерянные на прошлой неделе. В частности, в паре с иеной американская валюта прибавляла к концу рабочего дня почти 1%, а в паре со швейцарским франком — почти 0,9%. Индекс доллара демонстрировал укрепление на 0,4% к пятничному закрытию. Снижение геополитической напряженности благотворно влияло и на российскую валюту, игнорировавшую укрепление доллара на мировых площадках и снижение нефтяных котировок. К концу рабочего дня рубль торговался на уровне 57,20 в паре с долларом, а в течение дня укреплялся до 57,05 и ниже против пятничного закрытия на отметке 57,37 руб. В преддверии заседания Банка России мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 57,0-57,5 руб., однако не исключаем дальнейших попыток отечественной валюты закрепиться на нижней границе указанного диапазона", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.