БКС снизил рейтинг GDR Globaltrans до "держать", но поднял оценку на 21%

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,9 до $12 за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

"Мы повысили прогнозную цену GDR Globaltrans после впечатляющей динамики котировок этих бумаг за последние 52 недели. В то же время, хотя мы и сохраняем позитивный взгляд на компанию, мы понизили рекомендацию для ее депозитарных расписок в отсутствие краткосрочных драйверов роста", - пишут эксперты "БКС".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $9,82 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,61 за штуку.