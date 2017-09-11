"Сбербанк" продолжает "тащить" за собой индекс ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

В понедельник "Сбербанк" продолжает "тащить" за собой индекс ММВБ, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Газпром" тоже приподнимает голову, начиная с пятницы.

"Динамика остальных бумаг выглядит несколько скромнее. Можно отметить "Алросу", которая, в принципе, прекратила падать, "отжавшись" от поддержки 76 и задержавшись выше 80 рублей. Не исключено, что там будет формироваться двойное дно, но пока об этом рано говорить. В любом случае, если дальше будет отскок, то цель будет та же, 85. В последний раз бумага ее не "сделала". Продолжают подрастать МТС и "Газпром нефть". При этом стоит отметить, что "Газпром нефть" не очень ликвидная бумага, так что она часто "выстреливает" сериями из 4-5 белых свечек, без больших объемов", - комментирует эксперт.

Лукойл и Норникель "застряли в боковике": они не растут, но пока и не корректируются. Аэрофлот тоже "застрял", на отметке 195 с небольшим. После отскока на 200 бумага ушла чуть ниже, но дальше снижаться она пока не спешит. По акциям "Северсталь" идет борьба вокруг 900 рублей. Если бумага устойчиво уйдет ниже этого уровня, то, скорее всего, будет коррекция, и бумага может "сходить" куда-нибудь на 850, полагает А. Верников.

Из акций энергетического сектора следует обратить внимание на "Россети" (прив.), которая сегодня предприняла попытку роста: сходив на 1.96, бумага понизилась до 1.93. В последние две торговые недели идет "проторговка" диапазона 1.90 - 1.97. "ФСК" на прошлой неделе сначала выросла почти до 0,179, но затем прогулялась вниз на 0,17. Обозначился коридор, который идет с очень плавным повышением.

"Все это происходит на фоне того, что нефть приостановила свое движение к уровню $55, которое было намечено на прошлой неделе, - указывает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". - Максимум был показан в пятницу ночью, $54,85 по Brent. Не удивлюсь, если нефть будет откатываться к уровню $52 с небольшим. Периодически актив выдает волны по 3-4 доллара туда-сюда. Не факт, что мы прорвемся выше 55. Надо, чтобы это состоялось - и тогда мы сможем говорить, что возвращаемся в диапазон от $57 до $60, который был раньше и про который многие даже уже и забыли. В общем, пока об этом рано говорить, так что посмотрим по факту".