UBS поднял рейтинг акций Магнита до "покупать" и оценку на 15,5%

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций "Магнита" (MOEX: MGNT) с 10350 рублей до 11955 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Магнита", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 11541 рубль за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 10527 рублей за штуку.