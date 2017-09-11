Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник днем на фоне позитивной ситуации на мировых рынках

Москва. 11 сентября. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в понедельник днем; рубль укрепляется в условиях смешанной динамики нефтяных цен и наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала на фоне отсутствия негативных новостей из Северной Кореи.

Курс доллара США составил 57,1625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,5925 руб./EUR1, снизившись на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 31 копейку - до 62,306 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 сентября на 17,28 копейки, до 57,1694 руб./$1, и снизил курс евро на 4,33 копейки, до 68,6490 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 11 сентября связан с новой волной роста "аппетита к риску" у мировых инвесторов после того, как Северная Корея на выходных не произвела никаких ракетных пусков, чего в конце прошлой недели опасались большинство участников рынка. При этом смешанная динамика нефтяных цен не оказывает 11 сентября какого-либо значимого влияния на курс нацвалюты.

Нефть марки Brent перешла к снижению в ходе торгов в понедельник, тогда как WTI продолжает расти в цене на ожиданиях роста спроса на нефть по мере восстановления работы американских НПЗ. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник опустилась на 0,58% - до $53,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,36% - до $47,65 за баррель.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Стихия привела к закрытию почти четверти всех мощностей в стране. Тем временем другой ураган, "Ирма", обрушившийся на Флориду в воскресенье, в понедельник утром ослабел до первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение спроса на продукты нефтепереработки из-за шторма может привести к рекордному росту запасов нефти в США.

Между тем представители Венесуэлы и Саудовской Аравии в понедельник заявили, что они готовы будут продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти после апреля 2018 года, если это потребуется сделать для ребалансировки рынка.

По словам начальника аналитического управления банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, "рубль укрепился за прошедшую неделю, что произошло во многом из-за глобального возвращения интереса инвесторов к высокодоходным активам и валютам". "Инвесторы в последние месяцы слишком часто меняют предпочтения при аллокации капитала, поэтому доверия к текущему движению у нас нет. В сложившихся условиях цены на нефть в меньшей степени поддерживают рубль, хотя и находятся на довольно высоких уровнях. Рублю на этой неделе предстоит еще одно испытание - заседание ЦБ РФ, на котором размер ключевой ставки может быть снижен сразу на 50 базисных пунктов. Впрочем, мы не ждем выраженной негативной реакции рубля на это событие, так как долговые рынки уже заложили в котировки такой шаг регулятора, а значит, и в котировках рубля событие уже отражено", - полагает В.Евстифеев.

В свою очередь старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук также отмечает, что "на прошлой неделе курс доллара к рублю опускался ниже отметки 57 руб./$1 впервые с июня. В пользу рубля играли ослабление доллара, рост нефтяных котировок и спрос на российские облигации. Индекс Russian Government Bond Index поднялся до пятилетних максимумов на ожиданиях более быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ: к этому подталкивает и замедление инфляции. В частности, на заседании Центробанка РФ 15 сентября ожидается снижение ставки либо на 25, либо на 50 базисных пунктов". По мнению, Р.Ткачука, "все позитивные факторы для рубля уже заложены в цену. Безусловно, рубль может еще немного укрепиться по инерции. Но уже сейчас можно присмотреться к покупке валюты, тем более что осенью традиционно рубль выглядит слабо. На этой неделе курс доллара может подняться к 57,5 руб./$1, а курс евро - к 69 руб./EUR1".

"Рубль в ходе торгов на "Московской бирже" укрепляется к доллару и евро, опираясь на высокие нефтяные цены, а также уверенный спрос на российские ОФЗ, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом инвесторы ждут решения по ключевой ставке на заседании совета директоров ЦБ в эту пятницу. Доллар США немного подрастает на мировом рынке после спада уровня геополитической напряженности: КНДР, вопреки опасениям, не стала проводить ракетные и ядерные испытания в день годовщины своего образования. Однако в Пхеньяне по-прежнему угрожают Вашингтону "величайшей болью", если будут приняты новые санкции. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,65-57,65 руб./$1".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник слегка снизились по отношению к предыдущему торговому дню в ожидании снижения ключевой ставки Банка России на заседании 15 сентября. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,69% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 2 б.п., опустившись до 8,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась по сравнению с 8 сентября на 3 б.п. - до 9% годовых, на срок 3 месяца - на 2 б.п., до 9,01% годовых, на срок 6 месяцев - также на 2 б.п., до 8,96% годовых.