Фондовый рынок завершит день в "плюсе" благодаря росту "Сбербанка" и "Газпрома" - "Открытие Брокер"

"К середине дня российский рынок торговался в "плюсе" на довольно позитивном внешнем фоне. Существенной статистики на вечер нет. Впрочем, рынки пока настроены на позитивное закрытие дня. В нефти намечается сокращение спреда между Brent и WTI на фоне ожиданий восстановления спроса на сырую нефть в США. На предварительных торгах в США активно дорожают бумаги Apple перед официальной презентацией нового iPhone во вторник. Впрочем, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 также демонстрировал рост почти на 0,5%. Российский рынок также завершит день в "плюсе" благодаря упорному росту бумаг "Сбербанка" и "Газпрома", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.