Во второй половине торгов на российском рынке акций может наблюдаться консолидация индексов - Dukascopy Bank SA

"Новая торговая неделя на глобальном рынке акций началась с роста основных фондовых индикаторов, чему способствует снижение геополитических рисков в Азии. - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что Северная Корея не стала проводить новые ракетные испытания в минувшие выходные, что было воспринято рынком позитивно. Дополнительную поддержку индексам оказывают возросшие ожидания дальнейшего ускорения промышленного производства в Китае. На текущий момент и индекс ММВБ, и РТС растут на 0,3%, поднявшись до 2038 пунктов и 1124,02 пункта соответственно. А вот нефтяные контракты плавно отступают от своих локальных максимумов на фоне ослабления урагана Ирма, который в выходные достиг побережья США. Впрочем, несмотря на падение цен на нефть, с начала сегодняшнего дня рубль укрепился на 23 копейки. Поскольку сегодня ни в США, ни в ЕС значимая макроэкономическая статистика публиковаться не будет, то во второй половине торговой сессии понедельника на российском рынке акций может наблюдаться консолидация индексов вблизи своих локальных максимумов".