Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в ходе торгов на Московской бирже укрепляется к доллару, опираясь на рост нефтяных цен, а также уверенный спрос на российские ОФЗ, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом инвесторы ждут решения по ключевой ставке на заседании Совета директоров ЦБ в эту пятницу. «Черное золото» дорожает на фоне риторики министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который после консультаций с представителями Казахстана и Венесуэлы заявил о возможном продлении глобального пакта ОПЕК+ весной 2018 года. Кроме того, постепенно возобновляет работу инфраструктура нефтепереработки на побережье США. Доллар немного подрос после спада уровня геополитической напряженности: КНДР, вопреки опасениям, не стала проводить ракетные и ядерные испытания в день годовщины своего образования. Однако в Пхеньяне по-прежнему угрожают Вашингтону «величайшей болью», если будут приняты новые санкции. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл.".