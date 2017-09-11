Ураган «Ирма» охлаждает цены на нефть и газ - Julius Baer

Сезон ураганов в Мексиканском заливе продолжает держать энергетические рынки в напряжении, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на нефть и газ снизились более чем на 3% в прошлую пятницу в ожидании прихода урагана «Ирма» в выходные. Как и ураган «Харви», «Ирма» оказывает негативное влияние на спрос на нефть. Однако, с учетом того, что во Флориде нефть не перерабатывается в существенных объемах, прямое воздействие на нефтяной бизнес должно остаться умеренным.

Цены на природный газ снизились в связи с отключением электроэнергии и соответствующим снижением спроса на топливо со стороны электростанций. Перебои, связанные с ураганом, негативно влияют на начавшееся снижение предложения на рынке. В первую очередь, статистика по запасам нефти в США стала менее надежным показателем по оценке баланса на глобальном рынке нефти. Во-вторых, последствия урагана приводят к временному снижению спроса, что будет не полностью и не сразу компенсировано последующими работами по восстановлению инфраструктуры.

Тем временем, количество работающих буровых установок в США в августе показало первое снижение, после роста практически в два раза с начала 2016 года, указывает эксперт. Мнения по поводу того, что обуславливает продолжение роста производства нефти в США, расходятся. "Мы полагаем, что текущие перебои вызывают необходимое замедление недавнего ажиотажного роста числа скважин, в результате чего росту предложения в США ничто не будет угрожать до начала следующего года, - полагает Н. Рюкер. Мы придерживаемся нейтральной позиции по нефти и ожидаем, что цены будут оставаться в боковом тренде, задерживаясь на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель. Автомобильный сезон в США завершается и спрос на нефть в ближайшие недели будет снижаться. Это сезонное ослабление спроса должно вернуться в центр внимания рынка после того, как утихнут последствия ураганов «Харви» и «Ирма». Цены на нефть и газ в пятницу снизились в ожидании урагана «Ирма» в США. Сезон ураганов пока что имеет преимущественно негативное влияние на спрос и смазывает тенденцию по снижению предложения на рынке. Мы сохраняем нейтральную позицию и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде в связи с тем, что рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность ближневосточного соглашения".