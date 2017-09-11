В ближайшие несколько недель Brent будет пребывать в диапазоне 50-55 долл. за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть на американского сорта WTI быстро восстанавливаются на открытии недели после масштабного падения в пятницу, по мере того как последствия урагана «Ирма» выгладят далеко не столь тяжелыми, как ожидалось. Европейский эталон Brent торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты WTI со сроком экспирации в ноябре на бирже NYMEX в Лондоне 11 сентября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 48,26 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели1,2%.Европейский эталон Brent терял 0,5%.

Ураган «Ирма» достиг территории Флориды в воскресение во второй половине дня, но его сложность уже была понижена с 5 до 4 категории. В настоящий момент он ослаб до категории 2. Удар «Ирмы» по побережью США ожидался с большой опаской. Предполагалось, что разрушение могут оказаться самыми сильными за всю историю страны. Однако, в настоящий момент эксперты оценивают негативные последствия в денежном выражении в 6 раз меньше прогнозов, причем 30% ущерба покроется страховыми компаниями.

Соответственно, влияние на объемы потребления нефти будет невысоким. Ожидается, что в ближайший месяц оно восстановится полностью. Хотя в определенные моменты прогнозировалось, что ураган снизит спрос на бензин на 600 тысяч баррелей в сутки на несколько месяцев.

"Разница в стоимости между Brent и WTI начинает сокращаться, - отмечает В. Полховский. - И этот процесс будет продолжаться. Что касается перспектив Brent, то они остаются неплохими. Новостной фон позитивный. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на выходных со своим коллегой из Саудовской Аравии. Ожидается, что король Солман посетит с визитом Москву в октябре. Соответственно, сотрудничество в сфере энергетики продолжит развиваться, и шансы на выполнение соглашения по сокращению добычи близки к 100%. На таком фоне Brent закрепится выше 50 долларов за баррель. В ближайшие несколько недель он будет пребывать в диапазоне 50-55, пока рынок будет ждать данных по динамике запасов в Европе и Азии в конце лета".