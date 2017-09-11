Ураган "Ирма" поднимет стоимость нефти марки Brent до $55 - ИК "Фридом-Финанс"

На мировом рынке просматривается два тренда: рост цены на нефть и ослабление доллара, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Нефть дорожает на слухах о возможности продления заморозки объемов ее добычи странами ОПЕК и Россией в 2018 году. На взгляд аналитика, шансы на это не стопроцентные, поскольку неизвестна позиция Ирана и России. Иран может выступить за продление, если его квота составит не меньше 4 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия не будет увеличивать добычу. Россия могла бы согласиться на продление заморозки, однако будет принимать во внимание ценовую конъюнктуру. Статистика показывает, что число буровых в США растет, в том числе на сланцевых месторождениях, этому как раз способствует повышение цены на нефть. Если котировка поднимется выше $60 за баррель, соглашение об ограничении добычи вряд ли будет продлено. Я полагаю, что до конца недели нефть будет торговаться в диапазоне $53–55 за баррель Brent из-за того, что ураганы пока не прекратили бушевать на юго-востоке США.

Доллар слабеет против евро, фунта, других основных валют. Это во многом обусловлено тем, что в США будет в очередной раз увеличен потолок госдолга, полагает Г. Ващенко. Прохождению соответствующего законопроекта способствовали как раз ураганы, из-за которых требуется выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

"Это не вызовет краха доллара, опасности дефолта по госбумагам США нет, но, возможно, сложившаяся cитуация вынудит ФРС искать пути к более агрессивному повышению ставок, поскольку государство, долг которого растет, будет занимать деньги по более высоким ставкам, - прогнозирует эксперт ИК. - Пока темпы ослабления доллара, на мой взгляд, не угрожают макроэкономическим показателям, в частности инфляции и экспорту. Данные по потребительской инфляции будут опубликованы сегодня вечером, показатель может снизиться в годовом выражении до 2,54% с почти 3% в январе. Если инфляция уложится в рамки прогноза, то рынки, скорее всего, отреагируют спокойно. В случае разгона потребительской инфляции могут снизиться акции банков и производителей товаров длительного пользования".

На локальном рынке отсутствуют важные события и статистика, торги будут проходить, по мнению аналитика. спокойно, их участники будут реагировать преимущественно на внешний фон. В первой половине дня динамика разнонаправленная. Лучше рынка бумаги МТС и Сбербанка, что обусловлено главным образом техническими факторами и новостями прошлой недели. Акции Сбербанка сегодня, по моему мнению, вряд ли достигнут 190 руб.: покупают на этом уровне в основном те, кто закрывает короткие позиции.

"На мой взгляд, в случае негативной картины на внешних площадках, которая может выступить своего рода триггером, есть высокие шансы на разворот вниз и техническую коррекцию в район 175 руб., - считает Г. Ващенко. - В целом ожидаю боковую динамику до конца дня, ориентируюсь на диапазон 2030–2040 п. по индексу ММВБ. Рубль, несмотря на ослабление доллара против основных мировых валют и рост цены на нефть, замедлил темпы укрепления. Это связано с низкой активностью участников и, возможно, их нежеланием шортить пару USD/RUB на этих уровнях. Ожидаю, что до конца дня курс останется в диапазоне 57–57,50".