Рынок акций РФ утром подрос во главе со Сбербанком, после чего наметилась коррекция

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за мировыми площадками благодаря ослаблению урагана "Ирма" в США и сокращению геополитической напряженности вокруг КНДР, после чего наметилась коррекция из-за проседающей нефти; акции Сбербанка остаются фаворитами рынка - бумаги обновили максимумы.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2034,87 пункта (+0,1%, максимум дня - 2044,03 пункта), индекс РТС - 1121,53 пункта (+0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.

Доллар просел до 57,12 рубля (-0,25 рубля).

В лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI)(+1,2% и +1,5% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%).

Обыкновенные акции Сбербанка выросли до 187,57 рубля (+0,9%), максимум сделок и новый пик - 188,5 руб.

Просели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику и завершили неделю в минусе из-за опасений, что ураган "Ирма", достигший побережья Флориды в воскресенье, может причинить серьезный ущерб экономике США. Эксперты также опасались, что КНДР проведет очередной запуск ракеты в субботу, в день основания страны.

Ураган "Ирма", сила которого ослабела в минувшие выходные до категории 2 по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона, в воскресенье добрался до материковой части штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Без света остаются более 4,5 млн домохозяйств. Вместе с тем существовали опасения, что "Ирма" доберется до берега, не растеряв мощи, в качестве урагана категории 5, что привело бы к более плачевным последствиям.

В понедельник выросли индексы в Азии, плюсуют Европа (FTSE, CAC40, DAX растут на 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) на фоне повышения спроса на рискованные активы в отсутствие данных о новых испытаниях ядерного оружия в Северной Корее. Ранее азиатские СМИ сообщали о том, что в минувшие выходные КНДР должна была осуществить пуск баллистической ракеты, и тот факт, что этого не произошло, поддержал рынки, пишет MarketWatch.

Нефть остается слабой из-за более медленного, чем ожидалось, открытия в США нефтеперерабатывающих мощностей, приостановленных из-за урагана "Харви".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $53,62 за баррель (-0,3% и -1,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $47,66 за баррель (+0,4% и -3,3% в пятницу).

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви".

Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе, однако сократились запасы бензина и дистиллятов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, российский фондовый рынок закрепился вблизи 200-дневной средней по индексу ММВБ в условиях возобновления притока капитала в биржевые фонды в последние отчетные недели и попыток роста цен на нефть под влиянием конъюнктурных факторов, связанных с влиянием ураганов на состояние инфраструктуры юго-восточного побережья США. В центре внимания на этой неделе находятся два значимых события - заседание Банка России и решение по ставке, а также результаты пересмотра кредитного рейтинга агентством S&P. При благоприятном развитии событий рост рынка акций в ближайшей перспективе может продолжиться с движением в область 2060-2080 пунктов по ММВБ.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, рынок акций продолжает отыгрывать хорошие корпоративные новости прошлой недели: высказывания президента РФ Владимира Путина о желательности мирового соглашения "Роснефти" с АФК "Система" (MOEX: AFKS) и сделку о продаже 14,16% акций "Роснефти" китайской компании CEFC ("Хуасинь") с 16% премией к рынку. CEFC - крупнейший частный нефтетрейдер Китая, тесно интегрированный в истеблишмент, владельца компании можно сравнить с российским Геннадием Тимченко с точки зрения роли и влияния на экономику. КНР довольно последовательно ведет курс на снижение зависимости от поставок нефти с проблемного Ближнего Востока, и Россия, как поставщик энергоресурсов, ее прекрасно устраивает. Теперь у "Роснефти" довольно привлекательная для инвесторов структура мажоритарных акционеров: российское государство, BP и CEFC.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Кирилла Яковенко, природные катаклизмы в США продолжают держать инвесторов в напряжении, опасность снижения добычи нефти сохраняется. Вероятно, стоимость нефти на этой неделе может превысить отметку $55 за баррель.

Конфликт между АФК "Система" и "Роснефтью" миновал острую фазу, сумма выплат озвучена (136 млрд руб.), и она может быть выплачена "Системой" без перебоев в работе компании. Однако общий негативный фон остается и российские игроки осторожны, поэтому агрессивных покупок на отечественном рынке акций в ближайшие дни ждать не стоит. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям металлургов, которым не выгодно наблюдаемое укрепление рубля.

Индекс РТС в понедельник может прибавить в пределах 0,5%, курсы доллара и евро снизятся до 57 руб./$1 и 68,5 руб./EUR1. Индекс доллара США начинает восстанавливаться, после провала в пятницу - вероятно, инвесторы поверили, что ЕЦБ может продолжить мягкую политику.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, опасения по поводу вероятных негативных последствий сезона ураганов на нефтедобычу США снизились на фоне ослабления "Ирмы". В то же время, восстановление загрузки нефтеперерабатывающих мощностей идет медленно, что указывает на снижение потребления углеводородов. Ожидается, что цены на "черное золото" будут испытывать давление, вероятен уход ниже $53 за баррель Brent. Для рубля такой сценарий является поводом взять паузу после заметного укрепления последних 2 недель (с 29 августа рубль укрепился практически на 3% к бивалютной корзине).

Перед рынком акций актуальной продолжает оставаться задача подъема индекса ММВБ выше 200-дневной средней. Однако возможная слабость нефтяного рынка способна затянуть консолидацию рынка под обозначенным "рубежом". При этом если делать ставки на рост рынка, то в качестве объекта для покупки необходимо фокусироваться на акциях "Газпрома", которые готовы выходить из летней консолидации вверх. Закрепление котировок выше 120 руб. позволит рассчитывать не только на закрытие дивидендного "гэпа" (124,5 руб.), но и дальнейшую "перестановку" рынка до 130-145 руб. При этом акции Сбербанка, обновившие свой исторический максимум, способны получить дополнительный приток капитала инвесторов. Если эти два "тяжеловеса" российского рынка акций будут прибавлять в цене, то индексу ММВБ будет достаточно проблематично не разделить этот "бычий" настрой.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+24,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,3%).

Подешевели бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-9,3%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,8 млрд руб. (из них 2,42 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).