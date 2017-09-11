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Главная / Мнения аналитиков / Доходности большинства бумаг на рынке ОФЗ незначительно отклонятся от текущих уровней до конца недели - Промсвязьбанк
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11 сентября 2017 года 12:36
Доходности большинства бумаг на рынке ОФЗ незначительно отклонятся от текущих уровней до конца недели - Промсвязьбанк
"Мы трактуем ситуацию на рынке ОФЗ как окончание недельного ралли на позитивных данных по инфляции и ожиданиях снижения ключевой ставки, которые, по нашему мнению, уже учтены в текущих ценах на ОФЗ. - комментирует аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. - Из новостей отметим комментарии А.Силуанова относительно бюджетной политики. По его словам, расходы бюджета РФ и в 2017 г, и в 2018г могут быть увеличены на 100 млрд руб., а программа государственных заимствований на 2017 г. может быть уточнена при внесении поправок в закон о бюджете осенью. И хотя кардинальных изменений в нее вносить не планируется, потенциальное увеличение объема предложения ОФЗ в 4 кв., к примеру, на те же 100 млрд руб., на наш взгляд, способно оказать умеренно-негативное влияние на рынок". В корпоративном сегменте Газпромбанк (Ba2/BB+/BB+) объявил о проведении 14 сентября с 11:00 до 16:00 мск сбора заявок на 3-летние облигации серии БО-14 объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,60-8,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,78-8,99% годовых. Эксперт ожидает, что в условиях дефицита первичного предложения на первичном рынке итоговая доходность бумаг сложится на уровне 10-15 б.п. меньше нижней границы озвученного диапазона. Ключевым днем для рынка с точки зрения ожидаемых событий на этой неделе должна стать пятница. В этот день пройдет заседание Банка России, по итогам которого мы прогнозируем снижение ключевой ставки на 50 б.п., агентство S&P обновит суверенный рейтинг РФ, а также будет опубликован блок макростатистики из США. Ближайшие же дни, скорее всего, будут не слишком насыщены важными для рынка ОФЗ новостями, и Р. Насонов полагает, что доходности большинства бумаг незначительно отклонятся от текущих уровней до конца недели.
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11 сентября 2017 года 19:58
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подъема мировых фондовых площадок благодаря ослаблению урагана "Ирма" в США, локомотивом подъема выступили обновившие исторические максимумы акции Сбербанка, индексы ММВБ и РТС обновили на закрытие сессии пики с начала апреля. читать дальше
.11 сентября 2017 года 19:50
Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером благодаря росту у инвесторов аппетита к риску
Москва. 11 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в понедельник вечером; рубль укрепляется в условиях небольшого роста нефтяных цен и активизировавшегося спроса мировых инвесторов на рисковые активы на фоне отсутствия негативных новостей из Северной Кореи. читать дальше
.11 сентября 2017 года 19:22
Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снижаются на фоне заметного падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), которое в свою очередь спровоцировано перетоком средств из активов "тихой гавани" в более рисковые инструменты вследствие отсутствия негативных новостей из Северной Кореи. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более сдержанного снижения котировок отечественных бумаг. читать дальше
.11 сентября 2017 года 19:13
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 150 тыс. рублей до 205 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". Как... читать дальше
.11 сентября 2017 года 18:45
Снижение геополитической ситуации благотворно повлияло на рубль, несмотря на восстановление позиций доллара - ИК "Велес Капитал"
"На мировом валютном рынке напряженность, связанная с геополитической ситуацией вокруг Северной Кореи, заметно ослабла после выходных, и в понедельник доллар отвоевывал позиции, потерянные на прошлой неделе. В частности, в паре с иеной американская валюта прибавляла к концу рабочего дня почти 1%,... читать дальше
.11 сентября 2017 года 18:05
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,9 до $12 за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Мы повысили... читать дальше
.11 сентября 2017 года 17:36
В понедельник "Сбербанк" продолжает "тащить" за собой индекс ММВБ, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Газпром" тоже приподнимает голову, начиная с пятницы. "Динамика остальных бумаг выглядит несколько скромнее.... читать дальше
.11 сентября 2017 года 17:11
инансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,9 до $12 за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.11 сентября 2017 года 16:42
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций "Магнита" (MOEX: MGNT) с 10350 рублей до 11955 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.11 сентября 2017 года 15:53
"К середине дня российский рынок торговался в "плюсе" на довольно позитивном внешнем фоне. Существенной статистики на вечер нет. Впрочем, рынки пока настроены на позитивное закрытие дня. В нефти намечается сокращение спреда между Brent и WTI на фоне ожиданий восстановления спроса на сырую нефть в... читать дальше
.11 сентября 2017 года 15:45
Москва. 11 сентября. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в понедельник днем; рубль укрепляется в условиях смешанной динамики нефтяных цен и наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала на фоне отсутствия негативных новостей из Северной Кореи. читать дальше
.11 сентября 2017 года 15:35
Российский рынок проводит сегодняшние торги на положительной территории. Рублевый индикатор ММВБ растет на 0,39%, торгуясь вблизи сопротивления 2060 пунктов, в лидерах роста - "Россети" (+2,82%) и бумаги "Сбербанка" (+2%), в аутсайдерах - "Полиметал" (-1,44%). Индекс РТС прибавляет 0,65%, не... читать дальше
.11 сентября 2017 года 14:59
Диапазон от 56 до 57 рублей хорошо подходит для покупок валюты на среднесрочную перспективу - "Аналитика Онлайн"
Глава Роснефти и экс-министр финансов России неожиданно сошлись во мнении относительно будущих цен на нефть, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Алексей Кудрин считает, что котировки черного золота практически исчерпали свой потенциал роста и... читать дальше
.11 сентября 2017 года 14:45
Сезон ураганов в Мексиканском заливе продолжает держать энергетические рынки в напряжении, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на нефть и газ снизились более чем на 3% в прошлую пятницу в ожидании прихода урагана «Ирма» в выходные. Как и ураган «Харви»,... читать дальше
.11 сентября 2017 года 14:28
Во второй половине торгов на российском рынке акций может наблюдаться консолидация индексов - Dukascopy Bank SA
"Новая торговая неделя на глобальном рынке акций началась с роста основных фондовых индикаторов, чему способствует снижение геополитических рисков в Азии. - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что Северная Корея не стала... читать дальше
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