Доходности большинства бумаг на рынке ОФЗ незначительно отклонятся от текущих уровней до конца недели - Промсвязьбанк

"Мы трактуем ситуацию на рынке ОФЗ как окончание недельного ралли на позитивных данных по инфляции и ожиданиях снижения ключевой ставки, которые, по нашему мнению, уже учтены в текущих ценах на ОФЗ. - комментирует аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. - Из новостей отметим комментарии А.Силуанова относительно бюджетной политики. По его словам, расходы бюджета РФ и в 2017 г, и в 2018г могут быть увеличены на 100 млрд руб., а программа государственных заимствований на 2017 г. может быть уточнена при внесении поправок в закон о бюджете осенью. И хотя кардинальных изменений в нее вносить не планируется, потенциальное увеличение объема предложения ОФЗ в 4 кв., к примеру, на те же 100 млрд руб., на наш взгляд, способно

оказать умеренно-негативное влияние на рынок".

В корпоративном сегменте Газпромбанк (Ba2/BB+/BB+) объявил о проведении 14 сентября с 11:00 до 16:00 мск сбора заявок на 3-летние облигации серии БО-14 объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,60-8,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,78-8,99% годовых.

Эксперт ожидает, что в условиях дефицита первичного предложения на первичном рынке

итоговая доходность бумаг сложится на уровне 10-15 б.п. меньше нижней границы озвученного диапазона.

Ключевым днем для рынка с точки зрения ожидаемых событий на этой неделе должна стать пятница. В этот день пройдет заседание Банка России, по итогам которого мы прогнозируем снижение ключевой ставки на 50 б.п., агентство S&P обновит суверенный рейтинг РФ, а также будет опубликован блок макростатистики из США.

Ближайшие же дни, скорее всего, будут не слишком насыщены важными для рынка ОФЗ новостями, и Р. Насонов полагает, что доходности большинства бумаг незначительно отклонятся от текущих уровней до конца недели.