Сбербанк на историческом максимуме, Газпром пытается начать рост после летней консолидации - ВТБ 24

Нефть начала дешеветь вечером в пятницу, в американскую сессию глубина просадки доходила до 2%, напоминает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Опасения по поводу вероятных негативных последствий сезона ураганов на нефтедобычу США снизились на фоне ослабления Ирмы. В то же время, восстановление загрузки нефтеперерабатывающих мощностей идёт медленно, что указывает на снижение потребления углеводородов. Эксперт ожидает, что цены на "чёрное золото" будут испытывать давление, вероятен уход ниже $53 за баррель Brent. Для рубля такой сценарий является поводом взять паузу после заметного укрепления последних 2 недель (с 29 августа рубль укрепился практически на 3% к бивалютной корзине).

"Перед рынком акций актуальной продолжает оставаться задача подъёма Индекса ММВБ выше 200-дневной средней, - указывает эксперт банка. - В пятницу был совершён очередной подход к данному уровню. Натиск "быков" усиливается. Однако возможная слабость нефтяного рынка способна затянуть консолидацию рынка под обозначенным "рубежом". При этом если делать ставки на рост рынка, то в качестве объекта для покупки необходимо фокусироваться на акциях Газпрома, которые, готовы выходить из летней консолидации наверх. Закрепление котировок выше 120 руб. позволит рассчитывать не только на закрытие дивидендного гэпа (124.5 руб.), но и дальнейшую "перестановку" рынка до 130-145 руб. При этом акции Сбербанка, обновившие свой исторический максимум, способны получить дополнительный приток капитала инвесторов. Если два "тяжеловеса" российского рынка акций - Сбербанк и Газпром - будут прибавлять в цене, то Индексу ММВБ будет достаточно проблематично не разделить этот "бычий" настрой".

Из новостей глобального характера С. Клещев акцентирует внимание на продлении финансирования правительства США, что позволяет Казначейству приступить к масштабным заимствованиям на рынке. Это обещает оказать поддержку доллару, с возможным давлением на рынки сырья и валют emerging markets.