Альфа-банк поднял рейтинг ADS Qiwi до "покупать" и оценку на 26%

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $18,70 до $23,60 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $20,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,37 за штуку.