Brent не готова пробить $55 - eToro

"Цены на нефть сорта Brent с утра торгуются вблизи отметки 54, продолжив ослабление после неудавшейся попытки пробить отметку 55. Тем не менее, комментарии министра нефти Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения по сокращению добычи нефти за пределы марта 2018 года могут вновь вызывать укрепление спроса на Brent в течение дня. По крайней мере, резкое падение цен уже прекратилось, как только появились первые сообщения о переговорах между саудитами, Венесуэлой и Казахстаном, которые и затронули тему продления соглашения об урезании квот на добычу. В то же время основным фактором давления (помимо технической картины) остаются и страхи по поводу последствий урагана "Ирма". Сейчас есть опасения, что разрушения после шторма могут привести к снижению спроса на энергоносители. Одновременно с этим умеренно негативное влияние на котировки нефти могут оказывать сообщения об Иране, который, по предварительным оценкам, может достичь уровня добычи в 4,5 млн баррелей в день в течение пяти лет. Сейчас он добывает около 3,8 млн баррелей. В целом текущая картина не создает условий для нового витка спроса на Brent такой силы, чтобы пробить отметку 55. Таким образом, каждая попытка приближения к этому уровню может сопровождаться резкими распродажами актива", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.