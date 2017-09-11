Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в начале торгов понедельника на фоне растущей нефти

Москва. 11 сентября. Доллар США и евро немного снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущих цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,23-57,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,24 руб./$1 (-12,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 68,7625 руб./EUR1 (-26,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 19 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,425 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,34 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,02 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в понедельник утром связано, прежде всего, с возобновившимся ростом мировых цен на нефть после их снижения в конце прошлой недели, обусловленного более медленным, чем ожидалось, открытием в США нефтеперерабатывающих мощностей, приостановленных из-за урагана "Харви". Падению рынка также способствовали опасения уменьшения спроса на бензин и другие нефтепродукты в США в результате урагана "Ирма", и информация об ослаблении силы урагана, обрушившегося на Флориду в минувшее воскресенье, поддерживает рынок в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник поднялась на 0,5% - до $54,05 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,82% - до $47,87 за баррель.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей. Между тем запасы бензина, согласно официальным данным, за неделю сократились на 3,199 млн баррелей, дистиллятов - на 1,396 млн баррелей.