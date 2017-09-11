На сентябрь сохраняем позитивный взгляд на нефть - Промсвязьбанк

"Нефть держится чуть выше 54 долл./баррель, реагируя на новости о том, что Саудовская Аравия обсуждает с Венесуэлой и Казахстаном возможность продления пакта по сокращению добычи и после марта 2018 года. Ураган "Ирма" ослаб до тропического шторма 2 категории, НПЗ США постепенно возобновляют работу, только 6% остаются закрытыми. На этой неделе в фокусе и традиционная статистика по запасам, и ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА. На сентябрь мы сохраняем позитивный взгляд на нефть, рассчитывая увидеть ее выше 55 долларов/баррель", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова