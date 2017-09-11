USD/RUB: 60,3 по итогам 4к’17 - Росбанк

"Пятничное ослабление курса рубля совпало с локальным разворотом нефтяных котировок, однако для нас в большей степени выглядит тактической коррекцией валюты после ралли последних дней. Вслед за стратегами по развитым рынкам аналитики SG по развивающимся странам представили обновленный валютный прогноз на горизонт ближайших кварталов. Основным лейтмотивом прогноза является сохраняющийся интерес инвесторов к высоким процентным ставкам. Ситуация для рубля будет осложняться смягчением процентной политики Банком России и не самыми радужными перспективами для цен на нефть. Как следствие, ожидаемая нами траектория плавного укрепления для USD/RUB слабо отличается от прошлого прогноза: 60,3 по итогам 4к’17 (ранее – 60), 60,2 по итогам 1к’18 (60), 61,4 по итогам 2к’18 (61)", - отмечают специалисты Росбанка.