Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут подрасти на внешних позитивных факторах

Москва. 11 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник может сформироваться тенденция к росту цен благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в пятницу и завершили прошлую неделю в минусе из-за опасений, что ураган "Ирма", достигший побережья Флориды в воскресенье, может причинить серьезный ущерб экономике США. Эксперты также опасались, что КНДР проведет очередной запуск ракеты в субботу, в день основания страны. Некоторую поддержку рынку акций в пятницу оказали новости о том, что Палата представителей американского Конгресса вслед за Сенатом утвердила соглашение о продлении лимита госдолга.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне повышения спроса на рискованные активы в отсутствие данных о новых испытаниях ядерного оружия в Северной Корее. Ранее азиатские СМИ сообщали о том, что в минувшие выходные КНДР должна была осуществить пуск баллистической ракеты, и тот факт, что этого не произошло, поддержал рынки. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,38%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%. Ослабление иены относительно доллара США поддерживает акции японских экспортеров в понедельник.

Статданные, опубликованные в субботу, указали на усиление темпов роста как потребительских цен, так и цен производителей в Китае в прошлом месяце. Потребительские цены (индекс CPI) в августе 2017 года увеличились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,4% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Августовские темпы роста стали максимальными за 7 месяцев. Цены производителей в Китае в августе выросли по итогам 12-го месяца подряд. Рост цен в годовом выражении составил 6,3% после 5,5% в июле, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем на 5,7%.

В свою очередь нефть дорожает после существенного снижения цен по итогам прошлой недели, обусловленного более медленным, чем ожидалось, открытием в США нефтеперерабатывающих мощностей, приостановленных из-за урагана "Харви". Падению рынка также способствовали опасения уменьшения спроса на бензин и другие нефтепродукты в США в результате урагана "Ирма", и информация об ослаблении силы урагана, обрушившегося на Флориду в минувшее воскресенье, поддерживает рынок в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в понедельник поднялась на 0,58% - до $54,09 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,88% - до $47,9 за баррель.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей. Между тем запасы бензина, согласно официальным данным, за неделю сократились на 3,199 млн баррелей, дистиллятов - на 1,396 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала более чем в 1,8 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,285 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,748 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 сентября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 527,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,7%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,51%) и "Сбербанк БО-37" (+0,46%), а в лидерах снижения - "МТС-001P-01" (-3,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПСН Проперти Менеджмент" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 15 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Объявлена 1,5-годовая оферта. Сбор заявок проходил 8 сентября. Техническое размещение 10-летних бондов назначено на 12 сентября. Организатором выпуска выступает Промсвязьбанк (MOEX: PSBR). Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций компании объемом до 40 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 14 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-14 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,6-8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,78-8,99% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 15 сентября. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июне, разместив биржевые облигации серии БО-13 объемом 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,84% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов.

Кредит Европа банк установил ставку 9-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 10% годовых (24,93 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 3-летних бондов БО-15 объемом 5 млрд рублей состоялось в сентябре 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего 8-го купона - 8,8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 19 сентября. Дата погашения займа - 14 сентября 2018 года.

СПАО "РЕСО-Гарантия" установило ставку 11-го купона облигаций 2-й серии в размере 0,1% годовых (0,5 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 10-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в сентябре 2012 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 12% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 22 сентября.